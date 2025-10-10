Accueil
Cet acteur chouchou jouera dans la prochaine cause d'Indéfendable

Dès la semaine prochaine.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La semaine prochaine, une nouvelle cause sera présentée aux membres du cabinet Lapointe-McDonald-Nolin.

Deux itinérants tomberont malades après avoir accepté les cadeaux d'un passant. Puis, un homme, Ian Archambault, sera accusé du meurtre de ces deux individus.

Kim le représentera et demandera à Mélodie de l'aider dans cette affaire.

Ian Archambault sera incarné par Nico Racicot [photos ici], que le public a découvert dans Anna et Arnaud, puis a pris plaisir à suivre dans la suite de sa carrière. On a pu le voir récemment dans Nuit blanche II, STAT et Dernière seconde.

Ce nouveau personnage promet d'être particulièrement troublant. Son état mental sera pour le moins précaire et inquiétant. Si on le rencontre dès la semaine prochaine, c'est seulement le mardi 28 octobre prochain que débutera son procès.

On suivra aussi en parallèle l'histoire de Léo, qui continuera d’apprendre les codes de la vie en prison, et celle de Laurence Vachon (Léa Roy), dont la cause semble de plus en plus désespérée. Aussi, dans les prochains épisodes, la mère de Mélodie (Varda Étienne) sera accusée de vol à son travail.

C'est à ne pas manquer la semaine prochaine dans Indéfendable.

