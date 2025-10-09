Jocelyne Cazin remet les pendules à l'heure par rapport à son rôle dans Indéfendable

Jocelyne Cazin débarquait dans Indéfendable cette semaine avec un troisième rôle assez poignant, celui d'une dame âgée atteinte de troubles neurocognitifs et victime de maltraitance par les employés de la résidence où elle habite.

De passage à Salut Bonjour cette semaine, la comédienne a tenu d'abord a remettre les pendules à l'heure.

« Contrairement à ce qui est écrit dans le Journal de Montréal, ce n'est pas grâce à mes contacts [que j'ai obtenu le rôle]. Je me suis réveillée un matin, il y a trois mois, et moi, tu sais, je suis une femme qui a envie de se renouveler, puis pas de projet, pas de vie. Alors, j'ai dit "tiens, j'aurais le goût de jouer". Alors, j'ai appelé l'agence Johnson, Caroline Johnson, qui avait l'air bien contente de m'avoir avec elle. »

Elle a ensuite été repérée par la scénariste. « Isabelle Chevrier se cherchait une vieille bonne femme Alzheimer, puis quand elle m'a vue, elle avait le goût vraiment que je joue dans sa série. Alors, merci Isabelle! », dit-elle.

Jocelyne Cazin a beaucoup apprécié son expérience sur le plateau d'Indéfendable et elle aimerait bien obtenir un second ou un premier rôle dans un autre projet.

Je lance un message aux producteurs parce que j'ai vraiment envie de jouer.

Elle ajoute : « Puis, pas obligé d'être une victime, parce que là, je suis carrément une victime. L'antithèse de Jocelyne Cazin, c'est incroyable quand même ».

Il faut dire que le public se dit emballé par la performance de Mme Cazin à l'écran.

« Ouf, la performance de Jocelyne Cazin. Je suis bouleversée! »

« Ça m'a pris quelques secondes avant de reconnaître Jocelyne Cazin. Très bonne. »

« Bravo à Jocelyne Cazin superbe performance 🎭 »

« Jocelyne Cazin qui joue wow.🫶 »

Si ce personnage était une carte de visite pour obtenir un rôle plus substantiel, on peut dire qu'elle est sur la bonne voie d'une belle carrière d'actrice.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.