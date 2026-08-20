Indéfendable : Sans Trace conserve la recette que vous aimez

Comme un beau cadeau pour les télévores, avant le retour officiel des émissions en septembre, illico+ et Pixcom (Nicola Merola et Charles Lafortune) lancent aujourd'hui une édition spéciale d'Indéfendable, intitulée Indéfendable : Sans trace, dans laquelle vous pourrez assister à une cause pour le moins tordue.

Comme on nous l'avait promis, on retrouve deux accusés qui avaient été acquittés dans la quatrième saison et dont les chemins se croisent d'une manière assez fortuite, merci. Vous devrez visionner les épisodes pour savoir de qui il s'agit, la production nous ayant demandé de conserver l'omerta sur l'identité de ces deux personnages. De là sera lancé un procès pendant lequel tous vos personnages préférés d'Indéfendable auront un rôle important à jouer. « Chaque année, certains accusés sont vraiment coupables, mais sont acquittés. Mon rêve était d'en faire récidiver », indique l'autrice principale Izabel Chevrier. « Ça peut paraître morbide, mais je rêvais aussi de se faire rencontrer deux psychopathes. Parce qu'un psychopathe c'est dangereux, mais deux, ça décoiffe! »

Cette édition spéciale nous permet de faire un retour dans le passé, alors que Maxime Dubois (Mathieu Baron) était encore en pleine santé et que Kim Nolin (Julie Trépanier) n'était pas encore enceinte. Plus précisément, sur la ligne du temps de la quotidienne, on revient trois mois après le procès de Farah Dumont (Isabelle Miquelon), cette nounou inculpée pour le meurtre du poupon dont elle avait la charge. Ce personnage fait d'ailleurs un court retour alors qu'elle tentera, tant bien que mal, de faire la paix avec son passé.

Deux anciens accusés se croiseront. L'un est un vilain et l'autre la victime. On introduit aussi un nouveau personnage féminin, joué par Joan Hart (Sorcières), qui viendra interagir avec tout ce beau monde. Cette équipe de criminels, à la Karla Homolka et Paul Bernardo, en fera voir de toutes les couleurs à Léo Macdonald (Sébastien Delorme) et Kim Nolin, qui hériteront de la cause, de même que Me Sasha Therrien (Michel Charette) qui fait un retour dans cet univers judiciaire pour notre plus grand plaisir. L'avocat commettra d'ailleurs un important impair qui le mettra dans tous ses états et qui pourrait lui coûter son titre.

Si le premier épisode nous a semblé pour le moins forcé, alors que les vilains tombent dans un cafouillage monumental qui rend l'histoire plutôt invraisemblable, on retrouve la recette que l'on aime dès le deuxième épisode, alors que les avocats s'impliquent dans l'affaire et que Maxime et Gagnon (Mathieu Baron et Nathalie Madore) sont appelés à rivaliser pour de l'information, nous offrant dès lors leurs interactions « cop buddy » dont on ne peut plus se passer. Michel Charette contribue aussi grandement au succès de l'ensemble, en faisant la preuve qu'il peut tout jouer en mélangeant des scènes de maladresse humoristiques à des moments de drame plus importants. Son arrivée dans la série va d'ailleurs marquer les esprits, alors qu'il fait une entrée en cour remarquée, sous le regard réjoui de ses complices. Michel Laperrière, Naïla Louidort, Anne-Julie Proulx, Vincent Fafard, Jacques L'heureux, Paul Doucet, Marie-Laurence Lévesque, Sylvio Archambault (toujours excellent) et plusieurs autres se joignent aussi à l'ensemble pour ce tour de piste spécial.

Contrairement à Alertes : Pelletier, paru en décembre dernier et dont la signature visuelle changeait pour devenir un polar nordique captivant, Indéfendable : Sans trace marche dans les mêmes sentiers que la quotidienne qui l'a inspiré. On a vraiment l'impression de regarder des épisodes d'Indéfendable lorsqu'on regarde Sans trace. On aurait certes souhaité que cette série nous amène un peu plus loin, peut-être avec des épisodes d'une heure, mais les budgets en télé expliquent certainement le statu quo.

C'est tout de même un grand plaisir de retrouver l'équipe du Cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin deux semaines avant la rentrée et c'est avec plaisir que nous consommerons cette belle offrande.

Les quatre premiers épisodes sont d'ores et déjà offerts sur illico+. Les quatre derniers seront déposés sur la plateforme le 27 août prochain, donc dans une semaine jour pour jour. La nouvelle saison d'Indéfendable reprendra quant à elle le lundi 7 septembre à 19 h sur les ondes de TVA.

Cette nouvelle production originale est une création de l'autrice principale et productrice Izabel Chevrier. Cette dernière a collaboré à l'écriture avec les coauteurs principaux Annie Langlois et Me Francis Le Borgne (juridique), ainsi que les coauteurs Stéphane Hogue, Erika Mathieu, Donald Bouthillette et Daniel Chiasson, appuyés par Pierre Houle et Marc Bisaillon à la script édition. La réalisation a été confiée à Marc G. Carbonneau.

Découvrez nos photos prises lors du visionnement dans la galerie ci-dessous.