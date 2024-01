Il faudra patienter avant de savoir qui a séquestré Inès dans Indéfendable

Nous avons eu le grand bonheur de visionner en primeur le premier épisode du retour d'Indéfendable et, encore une fois, nos artistes et artisans ont vraiment bien travaillé pour nous mettre en haleine. On retrouve l'intrigue là où elle avait été laissée, alors qu'Inès se retrouve dans une bien mauvaise posture, séquestrée dans un sous-sol lugubre. Qui est le responsable?

Sachez que vous devrez être patients pour avoir cette réponse. À l'encontre d'autres séries, l'autrice d'Indéfendable, Izabel Chevrier, a décidé de maintenir le suspense et de continuer à nous mener en bateau. Parce que, tant qu'à y être, pourquoi pas?

Ce faisant, l'intrigue haletante fait de ce premier épisode l'un des meilleurs depuis les débuts de la quotidienne. On veut VRAIMENT comprendre ce qui se passe, comme c'est aussi le cas des avocats du Cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins, qui sont très inquiets pour leur complice. En l'occurrence, ils feront appel à Maxime Dubois (Mathieu Baron) qui tentera aussi de comprendre ce qui arrive.

Est-ce que vous aurez la réponse dans ce premier épisode? Nous ne vous le dirons pas, puisque nous ne voulons pas gâcher votre visionnement qui sera franchement excitant.

Par contre, nous pouvons vous dire que nous suivrons quelques suspects durant ce premier épisode. D'abord, Shawn Godin (Pierre-Paul Alain) a quitté la salle d'audience en trombe après une alerte d'incendie. On le sait franchement instable, lui qui a connu les affres de la guerre en Afghanistan. Pourrait-il être allé aussi loin que de kidnapper la pauvre Inès, celle qui tente pourtant de l'aider?

D'un autre côté, on commence à suivre les déplacements de Jérémie Martel, le facteur agresseur qui avait pourtant été innocenté dans la première saison. On se souviendra qu'Inès a croisé celui-ci sur le trottoir et lui a adressé quelques mots malaisés. Dans ce rôle, Lucien Ratio ne pourrait pas être plus inquiétant. Ce personnage commet-il encore des agressions et s'en est-il pris cette fois à Inès? Encore une fois, motus et bouche cousue.

Il y a évidemment l'ombre de Mylène Kirouac (Rebecca Vachon) qui continue de planer. La groupie devenue érotomane aurait-elle pu "péter un plomb" quand Inès est allée la confronter pour mettre un terme à leur relation? Cette option nous semblait préalablement très plausible...

Par ailleurs, pourrait-ce être un autre suspect, dont on ne se méfie pas? La question est lancée.

Ce n'est donc pas dans ce premier épisode que vous verrez la cause de maltraitance d'enfant, ni dans cet épisode que vous ferez la rencontre d'un tueur en série interprété par un talentueux comédien.

C'est un rendez-vous, lundi le 8 janvier à 19 h à TVA.

