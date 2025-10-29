Guylaine Tremblay rejoint la distribution de cette série coup de coeur

Mardi avait lieu à Montréal la visite du plateau de la deuxième saison de la série Gâtées pourries.

Voyez nos photos au bas de l'article.

Nous apprenions alors que plusieurs acteurs s'ajoutaient à la distribution de cette nouvelle mouture, dont Guylaine Tremblay, qui a déjà joué la mère d'Anne-Élisabeth Bossé, dans la comédie En tout cas. Il s'agit donc de retrouvailles pour les deux comédiennes.

Thomas Derasp-Verge, le fils de Tammy Verge, Benoit Drouin-Germain, Jean-Sébastien Houle, Sylvie Léonard, Denis Marchand, Iannicko N’Doua et François Papineau interprèteront aussi de nouveaux personnages.

Nicolas Ouellet, Éric Robidoux, Sandrine Bisson et Nathalie Doummar retrouveront, quant à eux, leurs rôles dans cette suite.

Justine (Suzie Bouchard), Kim (Anne-Élisabeth Bossé) et Frédérique (Pascale Renaud-Hébert), malgré leur bonne volonté, ne font pas des choix toujours à la hauteur des promesses qu’elles se sont faites. Heureusement, leur amitié est à toute épreuve.

Les dix nouveaux épisodes seront présentés sur Crave au printemps prochain.

La réalisation est assurée par François St-Amant et Maude Laurier.

Notons que l'excellente première saison est disponible sur Crave.