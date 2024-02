Dès lundi prochain, vous pourrez faire la connaissance d'un nouveau personnage dans Doute raisonnable, qui ne vous laissera pas de glace, c'est promis. Dans ce rôle arrive le comédien chevronné François Papineau, qui nous fait encore la preuve qu'il est un véritable caméléon à l'écran. Il ne manquera pas de vous dérouter, avec un personnage qui est à mille lieues de celui qu'il incarne dans Cerebrum. Nous avons eu la chance d'en discuter avec le sympathique comédien.

« J'ai été approché par Jean-Philippe Duval qui réalise la série », explique d'emblée le comédien. « Ça fait plusieurs fois que je travaille avec lui. J'étais avec lui sur Unité 9 avant. Je sais que quand Jean-Philippe m'appelle, c'est parce que ça va être un peu champ gauche. Quand je l'ai lu, j'ai fait OH! C'est ça l'affaire dans laquelle il me voit (rires)? Dans le sens que c'est très intense, très heavy et c'est comme vraiment dégueulasse. Mais comme je savais qu'avec lui il y avait une certaine carte blanche qui s'ouvrait, je me suis dit "allons-y". On a brainstormé, il m'encourageait aussi à le faire. On s'est donc amusés à aller le plus loin possible dans cette affaire-là, je me suis préparé et j'ai VRAIMENT trippé. C'est un super plateau, vraiment l'fun! »

François Papineau vient interpréter Yvan Belzile, un agresseur en série repenti, appelé en renfort par l'équipe du GICCS pour étudier ses méthodes et sa psyché, dans le but d'appréhender l'agresseur de joggeuses qui a le même modus operandi. La série prend dès lors un virage « à la Mindhunter » qui vous captivera de A à Z. Dans ce contexte, François Papineau a évidemment eu à tourner des huis clos dérangeants avec les deux comédiens principaux de la série, Julie Perreault et Marc-André Grondin.

Il se remémore d'ailleurs l'une de ces scènes : « Il y a une scène, qui est d'ailleurs dans le premier épisode, qui dure environ douze minutes, monté. Chaque plan durait douze minutes. Donc, quand on partait avec Julie, on partait pendant douze minutes. C'est une espèce de plongée qu'on a faite dans cette tête de fou là, c'était vraiment l'fun! » Vous serez à même de constater que les propos tenus dans cette scène sont assez bouleversants. « Ça va assez creux », indique le comédien amusé.

« Il y avait quelque chose à faire là. C'est sûr que c'est des permissions qu'on ne se donne pas souvent. Je trouvais ça fort que le personnage soit aussi clair et qu'il me permette autant de liberté là-dedans. Même moi, je me suis étonné. Je savais ce que je voulais faire, mais à partir du moment où tu commences à le faire, jusqu'à ce que ça soit fini, tu perds le contrôle. De le voir après m'a satisfait et étonné », ajoute-t-il.

« On verra si je me fais pitcher des roches après », conclut François Papineau en riant.

Loin de là, vous serez assurément captivés par ce personnage tordu et ses déstabilisants tête à tête avec Alice Martin-Sommer et Frédéric Masson (Julie Perreault et Marc-André Grondin). C'est à ne pas manquer!

Le premier épisode mettant en vedette François Papineau est déjà offert en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv. L'épisode en question sera présenté le 12 février à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

L'auteur de la série, Pierre-Marc Drouin, nous parlait ici de ce virage audacieux que prend la série à partir du sixième épisode. Un entretien à lire.