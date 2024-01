La troisième saison de Doute raisonnable bat son plein et s'avère plus captivante que jamais, alors qu'elle entrelace plusieurs intrigues qui explorent la notion de consentement sexuel. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le sympathique auteur de la série, Pierre-Marc Drouin, qui nous promet « toute une ride » pour la deuxième moitié de la troisième saison. Intrigant, n'est-ce pas?

Inspiré par le modèle de l'excellente série Mindhunter de David Fincher, toujours disponible sur Netflix, Pierre-Marc Drouin mettra en scène un agresseur notoire qui deviendra une sorte de référence pour les enquêteurs du GICCS, déterminés à résoudre ainsi le cas des joggeuses violées dans un parc. « Ça marche, c'est logique qu'Alice en soit là, car le cas des joggeuses piétine. Ils ne sont pas capables de le trouver, le gars est brillant, il ne laisse pas de trace. À part trouver une façon d'entrer dans la tête de ce gars-là, tu ne seras jamais capable de le pogner », explique d'emblée l'auteur.

« Ce qui va être intéressant, c'est que ça va donner une grosse impulsion à la deuxième moitié de saison », poursuit-il. « À partir de l'épisode 6 [diffusé le 12 février, NDLR], tu vas avoir l'impression que tu entres dans autre chose. Moi, c'est ça que je trouve très très très cool. Parce qu'il y a deux épisodes qui sont très Mindhunter dans la deuxième moitié. »

« L'épisode 6, je pourrais dire que c'est le premier épisode de l'histoire de Doute raisonnable dans lequel il n'y a pas de cas. On entre dans quelque chose de différent. Il n'y a pas d'enquête avec des témoins, des suspects, des victimes et des interrogatoires au GICCS. C'est complètement différent! C'est un gros pari. On entre dans le suspense psychologique plutôt que dans la série policière classique. »

Nous n'avons pas été capables de nous faire confirmer l'identité de l'acteur qui viendra camper Yvan Belzile, ce criminel notoire dont la psyché servira de cadre théorique aux enquêteurs du GICCS, mais tous nos soupçons se tournent vers François Papineau, comédien chevronné dont la participation à la troisième saison a déjà été confirmée. Celui-ci nous indiquait d'ailleurs précédemment interpréter « quelqu'un qui est appelé comme spécialiste pour analyser des choses », ce qui tend à confirmer notre hypothèse. Chose certaine, si c'est bien le cas, ce sera fantastique!

L'auteur nous décrit ce nouveau personnage ainsi : « C'est l'un des agresseurs les plus connus au Québec. C'est un homme qui agressait les filles au GHB dans les bars et qui était même assez habile pour ramener les filles chez elles et les agresser dans leur domicile. Il en a agressé une dizaine avant de se faire pogner. Ç'a été très médiatisé. C'est un gars qui a été reconnu coupable, qui a purgé sa peine. Il est de retour en société, il est dans le registre des délinquants sexuels. Il mène sa vie bien rangée. Il ne peut pas travailler à cause de son passé. Il vit dans un HLM et il passe le temps et lit le journal dans un vieux diner dégueulasse. Il ramasse des meubles dans les poubelles, parce qu'il n'a pas assez d'argent pour s'en acheter. Il attend que le temps passe. »

Rien pour nous aider à patienter, il ajoute : « Il est extrêmement intelligent, extrêmement habile, ça frôle le génie. C'est un personnage complètement fascinant. Tu le regardes et tu es sur le qui-vive tout le long. »

Dans une période de grandes tensions pour le GICCS, les enquêteurs, dans la mire du public et des médias, devront redoubler de prudence dans leurs démarches qui doivent absolument rester à huis clos. Un climat de tension s'installera rapidement.

L'auteur se montre particulièrement satisfait de cette troisième saison et du travail réalisé en complicité avec le réalisateur Jean-Philippe Duval : « Je suis artistiquement en amour avec Jean-Philippe Duval. Moi et lui, on s'est trouvés. On prépare d'ailleurs une autre série ensemble. C'est un excellent réalisateur. Je suis très fier et heureux de son travail, c'est un privilège d'avoir pu passer mes textes à ce gars-là. »

« Je suis extrêmement fier », conclut-il, avec raison. Avez-vous aussi hâte que nous de voir la suite?

La troisième saison de Doute raisonnable se poursuit les mardis à 21 h sur ICI Télé. L'Extra d'ICI Tou.tv propose chaque semaine un épisode en primeur.

PSST! Bonne nouvelle, une quatrième saison est déjà confirmée. Hourra!