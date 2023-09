France Beaudoin revient sur le En direct de l'univers de Kim Richardson : « C'est au top de nos émissions préférées »

Ce dimanche, nous avons eu la chance de nous entretenir avec la formidable France Beaudoin, alors qu'elle venait tout juste de recevoir le prix de la "Meilleure animation : Émission spéciale ou série variétés ou arts de la scène" pour En direct de l'univers aux Gémeaux 2023.

Évidemment, l'animatrice et productrice était aussi fière qu'heureuse de cette victoire, récoltée au terme d'un incroyable travail d'équipe : « Je suis toujours contente de cette équipe-là. Après 15 ans, il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui dure. C'est de voir que ça ne s'éteint pas, au contraire. »

Elle ajoute en ce sens : « L'animation c'est un poste. Je le sais que c'est cliché de dire ça, mais si eux ne chantent pas, moi je ne fais rien. »

Ce faisant, nous avons souhaité revenir sur le premier épisode de la 15e saison d'En direct de l'univers, consacré à Kim Richardson. On y a senti un niveau d'émotion rarement atteint, notamment du côté de l'animatrice, ce qu'elle nous confirme en effet.

« On n'aurait pas voulu être ailleurs », lance-t-elle d'emblée à propos de la soirée magique.

Plus précisément, concernant l'apparition magistrale de Jackie Richardson, la mère de Kim et aussi chanteuse et actrice primée dont la carrière s'étend sur plus de cinquante ans, France Beaudoin nous dit : « L'après-midi en répétition, je pensais que Virginie ne serait pas capable de chanter le soir, je pensais que la régisseuse, Mélanie Félix, ne serait pas capable non plus. Tout le monde, TOUT LE MONDE était ému. » Ce moment avait d'ailleurs fortement ébranlé les téléspectatrices et téléspectateurs.

Elle poursuit : « D'habitude, moi, je le sais, j'apprends mes affaires avant, je les brasse, mais là, c'était d'une telle authenticité, tellement dénudé, tellement juste ce qu'il fallait... Il y avait quelque chose de tellement profond, de tellement direct au coeur, tellement franc, ça n'avait pas de bon sens! Ce qu'on a vécu sur ce plateau-là, quand je dis "on vit pour ces affaires-là", c'est ça! »

Elle conclut ainsi : « Hier, c'est au top de nos émissions préférées. »

Voilà une opinion que nous partageons à 100 %, c'est un épisode dont nous nous souviendrons longtemps.

Sachez que ce samedi, 23 septembre, à En Direct de l'univers, vous assisterez à un kidnapping. Les détails à ce sujet sont ici.

Voyez France Beaudoin ci-dessous, dans notre galerie de photos des grands gagnants de la 38e édition des prix Gémeaux.

L'émission musicale coup de coeur En direct de l'univers est présentée les samedis à 19 h sur ICI Télé.