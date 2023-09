Un moment fort à En direct de l'univers ébranle les téléspectateurs

Pour la première de la saison d'En direct de l'univers, France Beaudoin recevait la chanteuse Kim Richardson, qui a chanté maintes et maintes fois pour les autres à l'émission.

Si l'invitée (comme les téléspectateurs) a été gâtée en moments puissants - à la hauteur de sa voix et son talent - un numéro en particulier a touché des cordes sensibles. Présentée comme celle que Kim Richardson considère avoir la plus belle voix féminine, Jackie Richardson, la mère de la principale intéressée, s'est emparée du micro.

Celle qui cumule plus de 50 ans de carrière derrière la cravate a choisi d'offrir à sa fille la magnifique chanson « If I Could », qui, librement traduite, dit, entre autres, ceci :

« Si je pouvais, je te protégerais

De la tristesse dans tes yeux

Te donner du courage

Dans un monde de compromis

Oui, je le ferais »

L'émotion était à son comble et l'amour et la tendresse entre la mère et la fille ont traversé les téléviseurs pour frapper le coeur des téléspectateurs.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne tarissaient plus d'éloges pour la voix flamboyante de la maman.

« J’ai pleuré fort💖

Comme c’était touchant! », écrivait Josée Lavigueur, comme des centaines d'autres fidèles téléspectateurs.

Comme Kim Richardson devait quitter rapidement le plateau pour aller chanter à Joliette, sa mère l'a accompagnée dans la limousine et ensemble, elles ont poussé quelques notes dans une prolongation inédite diffusée sur Internet après l'émission.

Voyez une photo de la maman prise en coulisses de l'émission ci-dessous.

Précisons que la semaine prochaine, France Beaudoin et son équipe effectueront un kidnapping. Nous ne savons donc pas qui aura droit à son univers musical... et la personne concernée non plus. Les détails à ce sujet sont ici.