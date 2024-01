France Beaudoin nous révèle quelques secrets sur En direct du Jour de l'an 2023

Comme chaque année, En direct du Jour de l'An 2023 a été un rendez-vous incontournable pour bien des téléspectateurs québécois le 31 décembre dernier.

D'ailleurs, les données finales de la firme Numéris confirment l'évidence : c'est 2 383 000 personnes qui étaient à l'écoute lors de la dernière soirée de l'année. Il s'agit du 2e meilleur auditoire à vie pour l'émission. Le record avait été établi l’an dernier avec 2 493 000 téléspectateurs.

France Beaudoin, animatrice et productrice, ne pourrait être plus fière de son équipe. « Ç'a vraiment bien été. On est super contents. C'est autant de fun que de défis. »

Cette année, Gino Chouinard, Élise Guilbault, Ève Côté, Mélanie Maynard et Benoît McGinnis étaient les kidnappés de France Beaudoin. Nous nous sommes demandé comment le choix des invités se faisait pour cette émission spéciale. La sympathique productrice nous répond : « C'est d'abord une question de dispos. Il y a plein de gens qui sont en corpos, en spectacles de Noël, qui ne peuvent pas être là. Mais, aussi, on se demande s'ils ont quelque chose en commun. Nous, on a des questionnaires en banque donc nous sommes capables de faire des liens sans même appeler les agents. »

Elle ajoute : « Aussi : est-ce que c'est du monde généreux les uns envers les autres? Il faut que tu sois content autant pour les surprises des autres que les tiennes. Si tu n'as pas d'émotions quand ce n'est pas pour toi, tu ne viendras pas au Jour de l'an. On savait que les cinq seraient volontaires pour les autres, heureux pour eux. Ça, ça fait toute la différence! Il y a aussi des gens qui ont marqué l'année dans certains cas, comme Gino qui s'en allait [de Salut Bonjour, NDLR]. Ça nous prend aussi des complices, des gens étanches, qui ne divulgueront pas nos secrets. C'est un mélange de tout ça... »

Notons également que les artistes invités au jour de l'An sont des personnalités ayant déjà eu droit à leur propre En direct de l'univers. Ainsi, l'équipe a accès au questionnaire qu'ils ont précédemment rempli et peut s'en servir pour l'émission spéciale de fin d'année. Précisons qu'Ève Côté n'a pas vécu l'expérience En direct encore, mais aura cette chance à la fin de la saison. L'équipe avait donc aussi en main son questionnaire.

Généralement, En direct de l'univers n'est pas disponible en rattrapage, mais En direct du Jour de l'an l'est. France Beaudoin nous explique la chose. « Tout ce qui est enregistré, n'importe quelle émission, il faut obtenir les droits des chansons. Les réponses des droits à l'internationale, c'est ce qui fait que c'est plus complexe. Avant chaque jour de l'an, il y a toujours des chansons qu'on doit laisser tomber. »

Chaque année, la date fatidique du tournage de l'émission spéciale doit rester secrète. En 2023, c'est le 14 décembre qu'a été filmé En direct du Jour de l'an.

On vous invite à revisiter cette soirée haute en couleur et en émotion en huit moments marquants ici.