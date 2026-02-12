Excellente nouvelle pour Patrice Bélanger

Patrice Bélanger et son fidèle complice Étienne Boulay avaient une excellente nouvelle à annoncer à leurs fans cette semaine. En effet, le duo a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle on peut les voir, sourire en coin, alors qu’ils annoncent le retour de leur émission Les Testeurs pour une 8e saison!

Voyez la vidéo complète au bas de cet article.

En effet, Patrice explique, alors qu’ils sont en train de clore les tournages de la 7e édition du populaire magazine télévisé, que l’équipe est déjà à l’œuvre pour une nouvelle saison, qui sera présentée sur les ondes de Noovo dès l'hiver prochain. On peut donc s’attendre à une pléiade de nouveaux tests tous plus délirants les uns que les autres, où les deux animateurs se donneront à nouveau corps et âme pour nous divertir et essayer l'impossible, en compagnie de courageuses personnalités invitées. On pense notamment à ce jeune artiste, qui a réalisé un test auquel les deux animateurs ne voulaient pas s'essayer. C'est à lire ici.

Dans la vidéo, Étienne lance à la caméra « ça a l'air que vous vous tannez pas de nous voir se faire mal », avant de renchérir sur le fait que ça leur fait plaisir, car ils sont payés pour le faire. On aime leur humour!

Patrice invite ensuite le public à soumettre dans la section des commentaires des suggestions de tests en vue de la nouvelle saison. Avec quels défis aimeriez-vous voir le dynamique duo s'essayer?

Rappelons que Patrice est actuellement au beau milieu de la jungle du Panama, en plein tournage de la 4e saison de Survivor Québec. La distribution, qui a été dévoilée récemment, promet d'ores et déjà de savoureux moments devant nos télés. L'une des candidates fait d'ailleurs grandement réagir, avant même le début de la diffusion. Les détails dans cet article.