Étienne Boulay et Patrice Bélanger ont refusé de faire ce défi aux Testeurs

La septième saison des Testeurs est diffusée sur les ondes de Noovo les lundis soirs depuis le 5 janvier.

Étienne Boulay et Patrice Bélanger ont toujours été assez intrépides et se sont lancés dans les défis proposés par leur équipe avec beaucoup d'audace. Par contre, Patrice confiait à Sébastien Diaz à l'émission On va se le dire que lui et son partenaire avaient refusé un challenge pour la première fois cette année.

Ils se sont plutôt tournés vers leur invité de la première semaine, le téméraire Danick Martineau, pour accomplir la mission. Ce dernier a accepté de recevoir une décharge d'arme à impulsion électrique (communément appelé un taser), envoyée d'agile façon dans sa fesse par un policier expérimenté.

Voyez-le recevoir la décharge dans la vidéo, au bas de l'article.

L'humoriste s'est avoué très nerveux avant de relever le défi.

« C'est vraiment moins pire que le gaz lacrymogène parce que ça a duré 5 secondes, mais après tu t'en remets », a-t-il indiqué après coup. Il faut savoir que ce n'était pas la première visite de Danick aux Testeurs. Dans la première émission de la précédente saison, il avait expérimenté le gaz lacrymogène, avec Étienne et Patrice cette fois. Il faut dire que les animateurs en étaient à leur deuxième expérimentation avec ce produit chimique utilisé pour le contrôle des foules. La première fois, Patrice avait perdu connaissance et Étienne avait eu un malaise.

Vous pouvez revoir l'épreuve du gaz et celle du taser sur Noovo.ca et sur Crave.

Les testeurs est diffusé les lundis soirs à 20 h sur les ondes de Noovo.