Encore des causes à glacer le sang pour le retour d'Indéfendable

La production d'Indéfendable commence à nous dévoiler quelques indices concernant les épisodes qui nous attendent à la rentrée et chose certaine : ceux-ci nous portent à croire que cette 3e saison d’Indéfendable sera toujours aussi haletante qu'elle l'a été ces deux dernières années.

Malgré des changements au niveau du personnel du cabinet Lapointe et Macdonald - rappelons que l'équipe aura un deuil à faire - et deux nouveaux personnages à découvrir (dont une comédienne que nous n'avons pas vue depuis longtemps à la télévision québécoise), on risque de vite retrouver ce qu'on aime de la quotidienne : son réalisme, son rythme, ses intrigues enlevantes et des prestations d'acteurs captivantes, parfois touchantes, parfois terrifiantes.

Les enjeux traités par l'autrice Izabel Chevrier et son complice, le criminaliste Me Francis Leborgne, ne manqueront pas non plus de rappeler aux téléspectateurs des thèmes d'actualité ou des sujets polarisants dans la société. Agressions sexuelles, familicide, terrorisme, harcèlement, grand banditisme, profilage racial, troubles mentaux, itinérance, trafic de drogue, enlèvement... Rien n'est oublié pour donner bien du fil à retordre à nos avocats de la défense préférés - et pour vivre des montagnes russes d'émotions de notre côté de l'écran.

Lisez le synopsis de la saison et découvrez les premières images dans cet autre texte.

Curieux de savoir quelles seront les causes que nous pourrons y voir cet automne?

La toute première nous permettra de retrouver Léo (Sébastien Delorme) et Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé), qui s'affronteront en cours. Rappelons que l'ex-défense est passée du côté de la couronne et que ça s'est plutôt mal digéré du côté de MacDonald... Le cas sera celui d'un chef cuisinier et restaurateur populaire, interprété par Guillaume Cyr, qui sera accusé du meurtre de sa femme et associée, jouée par Catherine Bérubé.

Découvrez le résumé des autres causes de l’automne :

(fourni par la production)

Ouf! Ces intrigues promettent de nous jeter par terre!

Indéfendable sera de retour à TVA dès le 9 septembre à 19 h.