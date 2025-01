En direct de l'univers : Une soirée aussi électrique qu'éclectique pour Vincent Leclerc

Tout au long de la soirée, plusieurs partenaires de jeu de Vincent se sont ainsi succédés sur la scène, à commencer par Ève Landry sur « Alger », ou encore Gildor Roy sur « Blow At High Dough », offrant au principal intéressé un bouquet de chansons toutes plus insolites les unes que les autres. En ouverture, la soeur de Vincent, Geneviève Leclerc, a réussi à l'émouvoir avec sa version de « C'est la vie ».

Confiant d'entrée de jeu ressentir « un heureux mélange de nervosité et de gratitude », son sentiment initial n'aura pas tarder à faire place au plaisir le plus pur, lui qui semblait prendre un malin plaisir à vivre au grand jour son univers musical.

L'un des moments les plus touchants de la soirée, qui aura au passage arraché quelques larmes au comédien invité, fut l'émouvant passage de sa tante Marie Leclerc. Celle-ci a choisi d'interpréter « De la main gauche », une chanson qu'elle entonnait au chevet de la mère de Vincent, alors en fin de vie, ce qui lui a certainement rappelé d'intenses émotions. Après la prestation, Vincent a notamment révélé à France qu'il s'agissait d'un « vigoureux et vivifiant coup de pelle dans face », rien de moins!

Puis, en fin d'épisode, la production a décidé d'offrir quelques minutes au regretté Julien Poulin, dont le décès est survenu la semaine dernière. Pour l'occasion, Gildor Roy et Fabien Cloutier ont uni leur voix sur « Can't Help Falling In Love », alors que des photos souvenirs étaient projetées sur les écrans.

La vie personnelle de Vincent étant voilée d'une certaine aura de mystère, il aura été fascinant de découvrir le comédien sous un nouveau jour. À vrai dire, avec des goûts musicaux aussi variés que pertinents, nous n'aurions pu opter pour un meilleur invité pour débuter l'année du bon pied!

Ce qu'on retient du répertoire de Vincent? Que tous les goûts sont permis et qu'au final, c'est ce qui fait la beauté d'En direct de l'univers, permettant à l'équipe de l'émission de se renouveler de semaine en semaine. Samedi prochain, ce sera d'ailleurs à un humoriste chouchou de voir ses chansons préférées défiler sous ses yeux. Découvrez de qui il s'agit ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.