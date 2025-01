Le comédien Julien Poulin est décédé à 78 ans

Sombre nouvelle dans le milieu artistique en ce début d'année, alors que Radio-Canada confirme ce dimanche le décès du comédien Julien Poulin, dans des circonstances qui n'ont pas été dévoilées pour le moment.

Âgé de 78 ans, Julien occupait encore à ce jour une place de choix au sein de plusieurs séries acclamées et appréciées du public. Plus récemment, c'est dans le rôle d'Yvon, dans Léo, qu'il s'était attiré les mérites des téléspectateurs.

Évidemment, impossible de passer sous silence son personnage d'Elvis Gratton, LE rôle qui a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets et dont beaucoup conservent, encore aujourd'hui, un bon et heureux souvenir. Ce personnage, créé au tournant des années 80, est apparu dans une foule de films et oeuvres de fiction, et est depuis devenu un classique intemporel.

Sur les réseaux sociaux, les internautes pleurent en grand nombre la disparition du comédien, en mentionnant à plusieurs reprises l'étendue de son talent, son humour et son humanité. La chanteuse et animatrice Mélissa Bédard, quant à elle, a salué le départ du grand homme en mentionnant une réplique culte du personnage d'Elvis Gratton :

« Moi, je suis un canadien québécois ! Un français, canadien français. Un américain du nord français. Un francophone québécois canadien. Heu, un québécois d’expression canadienne française française. On est des canadiens Américains, francophones d’Amérique du nord, des franco-québécois… un acteur de talent merci Julien Poulin RIP »

De son côté, la comédienne Julie Perreault, avec qui elle a partagé l'écran dans la série Minuit, le soir, a rendu hommage à Julien en des termes plus qu'élogieux :

« Salut Julien. T'es le plus beau poème que j'ai connu. 🩶 »

En somme, Julien Poulin aura marqué les générations avec la richesse de ses rôles, certes, mais aussi sa bienveillance et son ardeur au travail. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches touchés par le décès.