En direct de l'univers : Un vrai de vrai party de famille pour David Savard

Ce samedi, France Beaudoin avait le bonheur de recevoir David Savard à En direct de l'univers, pour une symbiose de chansons conjuguées au répertoire du populaire comédien. Véritable « gars de party », David s'est d'ailleurs dit fébrile et très heureux de pouvoir partager cette belle expérience avec tout son monde.

S'en est suivi un numéro d'ouverture absolument explosif, qui a sans doute fait frémir d'excitation les chaumières, commençant en force sur « Miami ». La pièce, qui rappelait à David des vacances inoubliables en compagnie de ses fils, a donné le ton au reste de la soirée. Parmi les meilleurs moments, citons de véritables classiques des fêtes familiales chez les Savard qui ont pu être entendus, comme « Dolbeau » par Fred Fortin et « Mets ton chapeau... Viens à Dolbeau », que l'animatrice Marie-Josée Gauvin a chanté avec beaucoup d'aplomb.

En outre, l'une des plus belles surprises de la soirée aura sans doute été la présence du membre de RBO Yves P. Pelletier, qui a tout donné sur un des grands classiques du groupe d'humour, « On veut du R.O.T. », pyrotechnie en prime! Jean-Philippe Wauthier et Dave Morgan s'étaient d'ailleurs déguisés pour l'occasion.

Patrice Robitaille a lui aussi affiché avec un tout nouveau look surprenant, aux côtés d'Elizabeth Dupperé. En effet, ce dernier portait une perruque de cheveux longs et bouclés, comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous.