En direct de l'univers : Un party endiablé pour Ève-Marie Lortie

Après une journée grise et pluvieuse, l'épisode de ce soir à En direct de l'univers a été un vrai rayon de soleil dans nos télés, avec une invitée tout aussi lumineuse en la personne d'Ève-Marie Lortie. Il faut dire qu'il y a plusieurs années que nous attendions la venue de cette animatrice sur le fauteuil pivotant!

Une chose est certaine, l'attente en a valu la peine. En toute franchise, nous n'avons pas été déçus! S'auto-proclamant comme étant une véritable fille de party, qui a la musique qui coule dans ses veines, la convive de la soirée fut comblée sous plusieurs aspects. Nous avons pu découvrir une nouvelle facette de la personnalité d'Ève-Marie, rythmée à souhait.

Les festivités ont débuté avec Benoît Gagnon, dont le costume semblait directement inspiré de la série de films Top Gun, lui qui a interprété « Born to be Wild » avec aplomb. Il n'en fallait pas plus pour qu'un raz-de-marée de sons endiablés envahisse le studio, avec notamment Sara Dufour et son très entraînant « Semi-route Semi-trail », le hit « Don't Stop Believin' » et Sass Jordan, sur les succès « So Hard » et « Heaven Is A Place on Earth ». Un peu plus tard au cours de la soirée, l'artiste canadienne a même retrouvé Paul Piché sur « Un château de sable », après quatre décennies sans se voir. Voyez une photo au bas de cet article.

Le caméléon vocal Véronique Claveau a alors entonné l'hymne du party de la pétillante animatrice, « River Deep Mountain High », où cette dernière a pu danser et « se lâcher lousse » dans la joie la plus pure qui soit. Selon ses dires, « Tina Turner déclenche en moi un manque de contrôle! »

L'un des temps forts de la soirée fut certainement quant une partie de ses collègues de Salut Bonjour sont débarqués sur le plateau, pour surprendre Ève-Marie. Geneviève Hébert-Dumont et Sabrina Cournoyer ont ainsi interprété « Kings & Queens ». Gino Chouinard s'est également invité à la fête au moyen d'une brève apparition, non chantée, sur les airs de « Déjeuner en paix », qui évoque sa nouvelle réalité. Un beau clin d'oeil!

À plusieurs reprises au cours de l'émission, on a compris que la musique faisait ni plus ni moins partie intégrante de la vie d'Ève-Marie Lortie. Celle-ci était totalement investie et se déhanchait au rythme des musiques qui lui étaient réservées. Nous avons été les témoins privilégiés de la musique qu'elle a dans sa tête et des gens qu'elle a dans son coeur. À ce propos, sa fille Corine Krusa (voir sa photo ici) lui a offert un moment mémorable, en duo avec une star internationale. Tous les détails ici.

Oui, après 16 ans d'attente, Ève-Marie Lortie a enfin pointé le bout de son nez sur le plateau de France Beaudoin, et quel délice ce fut! Gageons que nous ne sommes pas au bout de nos surprises cette saison, alors que Sophie Prégent sera la prochaine invitée. Ça promet!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.