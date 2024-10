En direct de l'univers : La fille d'Ève-Marie Lortie surprend sa mère en duo avec une star internationale

Ce samedi, c'est l'animatrice de Salut Bonjour , Ève-Marie Lortie , qui avait le grand bonheur de voir son univers musical célébré à grands coups de chansons rythmées et de sympathiques surprises. L'une des plus marquantes de la soirée aura sans contredit été le passage de la fille d'Ève-Marie, Corinne Krusa (voir sa photo ici ).

En outre, Corinne n'est pas la seule membre de la famille d'Ève-Marie a avoir visité le plateau d'En direct de l'univers ce soir. Le conjoint de l'animatrice, Clarens Lavoie, était également de la partie, de même que son frère, sa belle-soeur et sa soeur. Ceux-ci ont choisi d'interpréter « L'Amérique », un succès de Joe Dassin qu'Ève-Marie écoute en boucle en voiture et qui lui rappelle les êtres qui lui sont chers. À propos des siens et de la belle relation qui les unit, Ève-Marie confie, avec une pointe d'émotion : « On est une famille soudée. » Nous n'aurions mieux conclu ce moment!

De son côté, Corinne Krusa suit les traces de sa maman et oeuvre désormais en tant que journaliste, sur les ondes de TVA.

En outre, l'épisode de la soirée nous aura permis de découvrir une facette de la personnalité d'Ève-Marie que nous connaissions peu. En effet, « la fille de party » auto-proclamée a été au coeur de l'une des éditions les plus festives des dernières saisons.

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.