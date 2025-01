En direct de l'univers : France Beaudoin recevra cette actrice de STAT la semaine prochaine

Samedi prochain, France Beaudoin recevra la comédienne et autrice Pascale Renaud-Hébert à En direct de l'univers.

Parmi les invités qui pourraient venir chanter pour la talentueuse jeune femme, on note ses deux grandes amies Anne-Élisabeth Bossé et Suzie Bouchard, avec qui elle a récemment écrit Gâtées pourries.

Son conjoint Nicolas Ouellet sera aussi certainement de la partie, tout comme Guylaine Tremblay, avec qui elle partage l'écran dans Veille sur moi.

Comme Pascale a fait la mise en scène des plus récents spectacles des humoristes Louis Morissette, Matthieu Pepper et Phil Roy, on peut s'attendre à ce qu'un de ceux-là participent à la fête.

Certains de ses collègues de STAT et/ou de Je viens vers toi pourraient aussi y être.

Disons-le, l'équipe d'En direct de l'univers a beaucoup de choix d'invités possibles pour cette jeune femme souriante dont la carrière est en pleine expansion (même explosion) ces jours-ci.

À ne pas manquer le samedi 25 janvier prochain à 19 h.