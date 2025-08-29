Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

En direct de l'univers : Cette chanteuse chouchou réagit fortement à sa nomination comme invitée

« OMGGGGGGGGG LE RÊVE! 😍🤩🥰 »

En direct de l'univers
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, France Beaudoin a annoncé plusieurs personnalités qui seront invitées à En direct de l'univers cette saison.

Parmi elles, on retrouve l'autrice-compositrice-interprète Sara Dufour, une artiste chouchou des Québécois.

« OMGGGGGGGGG LE RÊVE! 😍🤩🥰

JE N'EN REVIENS PAS ENCORE!!😍

MON UNIVERS 🤩🤩🤩 », a-t-elle écrit en story sur ses réseaux sociaux.

Parmi les artistes qu'on risque de voir défiler sur la scène lors de la soirée dédiée à l'univers de cette chanteuse de Dolbeau-Mistassini, on pense d'abord à Marie-Annick Lépine et/ou Jean-François Pauzé puisque Sara a fait plusieurs premières parties de spectacles des Cowboys fringants, dont celui devenu mythique sur les Plaines. D'ailleurs, elle racontait récemment une touchante anecdote concernant sa relation avec Karl Tremblay et le groupe. Lisez le tout ici.

On pourrait aussi penser que son amoureux, également auteur-compositeur-interprète (détails ici), sera de la partie.

Et, pourquoi pas une petite visite de Marthe Laverdière? Les deux artistes ont créé des liens précieux pendant la pandémie alors qu'elles ont offert un spectacle dans le même établissement, là où les règles de distanciation n'étaient pas tout à fait respectées...

Chose certaine, nous avons très hâte de voir cet épisode qui risque de ne pas être le plus calme de l'année!

Rappelons que la saison débutera avec un spécial Antigang, et voyez ici qui sera la deuxième invitée.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18