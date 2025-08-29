En direct de l'univers : Cette chanteuse chouchou réagit fortement à sa nomination comme invitée

Cette semaine, France Beaudoin a annoncé plusieurs personnalités qui seront invitées à En direct de l'univers cette saison.

Parmi elles, on retrouve l'autrice-compositrice-interprète Sara Dufour, une artiste chouchou des Québécois.

« OMGGGGGGGGG LE RÊVE! 😍🤩🥰

JE N'EN REVIENS PAS ENCORE!!😍

MON UNIVERS 🤩🤩🤩 », a-t-elle écrit en story sur ses réseaux sociaux.

Parmi les artistes qu'on risque de voir défiler sur la scène lors de la soirée dédiée à l'univers de cette chanteuse de Dolbeau-Mistassini, on pense d'abord à Marie-Annick Lépine et/ou Jean-François Pauzé puisque Sara a fait plusieurs premières parties de spectacles des Cowboys fringants, dont celui devenu mythique sur les Plaines. D'ailleurs, elle racontait récemment une touchante anecdote concernant sa relation avec Karl Tremblay et le groupe. Lisez le tout ici.

On pourrait aussi penser que son amoureux, également auteur-compositeur-interprète (détails ici), sera de la partie.

Et, pourquoi pas une petite visite de Marthe Laverdière? Les deux artistes ont créé des liens précieux pendant la pandémie alors qu'elles ont offert un spectacle dans le même établissement, là où les règles de distanciation n'étaient pas tout à fait respectées...

Chose certaine, nous avons très hâte de voir cet épisode qui risque de ne pas être le plus calme de l'année!

