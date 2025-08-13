Sara Dufour raconte une anecdote qui nous touche droit au coeur

Lundi, au micro d'Un peu, beaucoup, passionnément, la chanteuse Sara Dufour, l'une des collaboratrices de Phil Roy, a raconté une anecdote extrêmement touchante sur son expérience auprès du groupe Les Cowboys fringants.

Elle a d'abord expliqué que sa rencontre avec Karl, Marie-Annick et la bande était un hasard. « J'ai pu faire à huit reprises la première partie des Cowboys. Ça a commencé en 2018 à Amos en Abitibi. À ce moment-là, ce n'est pas les Cowboys qui m'avaient choisie. Parfois, les festivals nous matchent ensemble. C'est en 2021 [...] que finalement Les Cowboys me contactent pour venir faire leur première partie au Centre Bell. »

Elle a ensuite parlé du spectacle mythique sur les Plaines en 2023. « Les dizaines de milliers de cellulaires allumés pendant "Les étoiles filantes", c'était complètement... vivre une scène avec des 90 000 personnes, il faut vraiment être là pour comprendre ce que ça fait ». Puis, Sara a abordé le moment le plus fort pour elle au contact de Karl Tremblay.

« Marie-Anick m'avait invitée à chanter, à faire un show au Vieux Palais de l'Assomption pour la fête de Karl, deux ou trois semaines avant son décès. J'étais là et j'avais demandé ; "[...] c'est quoi la toune préférée de Karl, des Cowboys et dans la vie?" Elle m'avait dit : "Pub Royal » parce que c'est lui qui l'a écrite et [...] toute l'oeuvre de Pink Floyd". Alors, j'ai appris "Pub Royal" et j'ai appris "Time" de Pink Floyd qu'on a offert à Karl. On était 135 personnes maximum dans le petit bar et elle m'a dit : " Faudrait peut-être la faire pas trop tard dans le show parce que je ne sais pas s'il va rester tout le long". »

Elle poursuit : « Il est resté tout le long du show assis et quand est venu le temps que j'y chante les chansons, à la fin, il s'est levé et il est venu nous prendre dans ses bras. Marie-Annick qui arrive en surprise avec son violon pour venir faire le solo dans "Pub Royal"... »

Tu sais, oui, les plaines c'était hot, mais ça, avec juste une petite gang, pour moi, je pense que ça a surpassé. Le lendemain, je me disais : "J'ai-tu vraiment vécu cette affaire-là?" Wow!

Difficile en effet d'imaginer la force de ce moment hors du temps qu'a vécu la chanteuse auprès de cette étoile filante particulièrement lumineuse, qui s'est éteinte le 15 novembre 2023.

Rappelons que Sara Dufour a récemment repris les spectacles dans les festivals, après une pause de quelques jours pour composer. Jouer à l'extérieur comprend son lot d'incertitudes et de désagréments. L'autrice-compositrice-interprète a récemment chanté dans des conditions difficiles, mais comme Sara est une femme extrêmement positive, elle a transformé cette contrariété en émerveillement. Voyez la vidéo ici.