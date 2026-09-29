Emmanuel Auger décroche un premier rôle dans cette série chouchou

Nous avons appris aujourd'hui par l'entremise de l'agence Jocelyn Robitaille, que l'acteur Emmanuel Auger fera partie de la distribution de la remarquable série dramatique Sur le fil, qui touche au sujet brûlant d'actualité qu'est l'itinérance.

Emmanuel Auger vient de décrocher un 1er rôle dans la série Sur le fil, écrite par Pascale Renaud-Hébert et réalisée par Mariloup Wolfe.

« La série nous plonge au cœur d’un organisme communautaire venant en aide aux personnes en situation d’itinérance, et met en lumière, avec humanité, les réalités vécues par les usagers et les intervenants du centre. »

Grandement apprécié par le public, dont les commentaires positifs fusent abondamment chaque semaine suite à la diffusion d'un nouvel épisode sur ICI Télé, on peut dire que c'est une excellente nouvelle pour le comédien qui possède déjà une impressionnante feuille de route. Il est encore trop tôt pour entrer dans les détails, mais nous pouvons vous dire que son personnage portera le nom de Serge et on présume qu'il fera partie de la deuxième saison.

Rappelons qu'Emmanuel Auger avait conquis le public grâce à son rôle de Christian Phaneuf dans District 31. On a aussi pu le voir dans Ruptures, Doute raisonnable, Dumas et il figure présentement au générique de la série Bienvenue à Kingston-Falls. Il a aussi participé à Big Brother Célébrités.

La série Sur le fil est diffusée les lundis soirs à 21 h sur ICI Télé.