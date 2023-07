Élise Guilbault moins présente à Bonsoir bonsoir : voici pourquoi

Si Élise Guilbault était très présente à Bonsoir bonsoir la saison dernière, elle se fait plus discrète cette année.

Oui, il y a beaucoup de collaborateurs à cette émission et tout le monde doit avoir sa chance, mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle l'actrice est moins venue visiter son ami Jean-Philippe Wauthier ce printemps.

« Quand je faisais Je viens vers toi, on s'est arrangé avec les producteurs pour que je ne fasse pas les deux ensemble, donc je n'ai pas commencé avec eux [l'équipe de Bonsoir bonsoir] en avril, donc c'est pour ça que je suis devenue sa styliste, le temps d'un moment, parce que c'était un peu compliqué, ça reste des chroniques. Il faut faire un peu attention. Je ne veux pas écoeurer personne non plus », nous indique-t-elle, alors que nous la rencontrions pour son rôle dans Le temps d'un été.

Elle précise quand même : « S'il ne m'appelle pas, je vais les appeler », insistant sur le fait qu'elle a très hâte de reprendre son rôle de collaboratrice dans le talk-show de Radio-Canada.

On adore voir Élise Guilbault dans ce nouveau rôle de chroniqueuse variétés. Elle nous explique que c'est d'un défaut que cette bifurcation dans sa carrière est apparue. En entrevue, elle avait tendance à sauter du coq à l'âne dans ses réponses. « Ma pensée va trop vite. Je sors une phrase, je fais une trop grosse parenthèse, je ne sais plus c'est quoi mon sujet principal. [...] Mais, ça, c'est devenu un atout », dit-elle.

Elle donne tout le crédit à Jean-Philippe Wauthier pour l'acquisition de cette nouvelle corde à son arc. Ce dernier lui a permis de rejoindre l'équipe de La soirée est encore jeune, puis celle de Bonsoir bonsoir. « Avec Jean-Philippe, j'ai une complicité de la mort », précise-t-elle.

« Les gros drames que j'ai faits pendant 25 ans, ça me dit vraiment moins. Je suis contente que ça, ça arrive. [...] C'est comme le début d'un temps nouveau. Faire de la variété, ça m'amuse énormément. »

On espère la voir longtemps occuper cette fonction plus humoristique où elle brille tant!

Rappelons que, pour le prochain rôle de fiction dans lequel on la verra, elle aura les cheveux blancs et n'aura aucun maquillage. Voyez-la ici.