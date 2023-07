Élise Guilbault transformée pour un rôle : cheveux blancs et sans maquillage

Le film Le temps d'un été de Louise Archambault prendra l'affiche dans les salles du Québec le 14 juillet prochain.

Dans le long métrage racontant l'histoire d'un aumônier qui décide d'amener des sans-abris de Montréal en vacances dans la maison dont il vient d'hériter dans le Bas-du-Fleuve, la comédienne Élise Guilbault incarne une religieuse qui a fait beaucoup de travail humanitaire.

« Quand j'ai appelé Élise pour lui offrir le rôle », nous raconte la réalisatrice, « je lui ai dit : "Elle est religieuse, elle n'a pas les cheveux teints, elle n'est pas maquillée... Elle m'a dit : "Oui, je veux le faire". Elle rêvait d'un rôle comme celui-là. Elle l'a incarné de tout son être et elle a laissé son ego chez elle. »

L'actrice indique qu'elle n'a pas trop eu de choc en se voyant dans le miroir avec les cheveux complètement gris. « Le blond et le gris par rapport à la peau, il y a quelque chose qui est clair », explique-t-elle.

« Je suis coquette dans la vie, mais quand on demande à un acteur de vraiment endosser un personnage qui peut attirer beaucoup l'admiration - parce qu'elle [Soeur Monique, son personnage] fait vraiment fi de ses goûts, de sa personnalité et de son confort pour aider les autres -, ça dépasse tout. C'est un enseignement, cette rencontre, donc le maquillage et tout le reste n'avait aucune importance. L'équipe me préparait en 5-10 minutes. Je savais tellement que Soeur Monique ne me servait pas moi, c'est moi qui devais la servir. Elle est dans sa splendeur naturelle. »

Voyez des images de cette transformation au naturel ci-dessous.

Rappelons que, cette semaine, le comédien Vincent Bolduc a vécu la métamorphose inverse, c'est-à-dire qu'on l'a rajeuni pour un rôle. Découvrez le résultat ici.