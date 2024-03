Éléonore Lagacé fait ses prédictions sur Zénith

« C’est le seul numéro qui m’a fait pleuré, de tous les numéros, c’est tellement, tellement venu me chercher », admettait Éléonore Lagacé à l'égard d'une des prestations de Zénith, celle de Tom-Éliot Girard. L'ex-candidate devenue capitaine énumérait ses coups de cœur parmi les numéros présentés jusqu'à présent, mais un aparté s'impose. « Il inclut beaucoup de danse dans son numéro et ça, ça vient toujours énormément m’impressionner, ça attire mon respect envers l’artiste de voir quelqu’un capable de se démener, mais que ça n'affecte pas la stabilité de sa voix. C’était vraiment beau ». Il faut dire que les deux artistes - qui co-animaient récemment ensemble une émission bien connue - se connaissent depuis longtemps.

« Nos vies se croisent depuis qu’on a quoi, 5 et 7 ans? », racontait Éléonore, en se remémorant l'époque de Décembre, de Québecissime. « Tom a fait La voix aussi, mais pas en même temps que moi, nos parents travaillent ensemble depuis la nuit des temps, on a fait Hair et Mammouth ensemble [...] »

Le fils de Michaël Girard nous confiait récemment avoir été stressé « à mort », concernant sa prestation à Zénith. Voyez un extrait vidéo de notre entrevue ici. En réponse aux propos de son ami, la capitaine des Gen Z répondait : « il n'a tellement aucune raison d’être stressé parce que je vous assure, c’est tellement magnifique et touchant. Et je n'ai pas l’impression que beaucoup de gens savent que Tom chante. Pour beaucoup de gens, c’est le comédien, l’animateur, le recherchiste... C’est vraiment un artiste complet et en plus, il a la voix des dieux. »

Ce n'est pas que pour lui que le cœur d'Éléonore a fondu, cette saison : « Lennikim aussi était très bon, encore un numéro dansé, très différent. Les Z sont très, très forts ». « Lyxé, aussi. Rafaëlle Roy... Pour vrai, à date, les Z c’était mes numéros préférés », insiste-t-elle.

Oui, la capitaine a un parti pris et c'est avec confiance qu'elle déballait ses prédictions : « Je vais "better" sur ma génération, c’est sûr que c’est une ou un Z qui gagne cette année, on est trop forts. Sorry, guys! »

