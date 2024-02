Éléonore Lagacé commente le travail de Véronique Cloutier

Après avoir été d'abord candidate dans la première saison, puis capitaine cette année, Éléonore Lagacé fréquente le plateau de Zénith depuis l'arrivée du concept dans le portrait télévisuel. « C’est tellement un bonbon dans ma vie ce gig-là. L’équipe entière de Zénith, c’est une des plus belles équipes avec qui j’ai jamais travaillé et là de ne pas avoir le côté stressant de la performance, ça me permet d’arriver là lousse, relaxe… On s’amuse! », disait la jeune chanteuse et comédienne.

Pour elle, qui fait ses débuts en animation (découvrez de quelle émission culte elle s'est retrouvée à la barre), fréquenter Véronique Cloutier en coulisses est tout un privilège.

« C’est fou, à Zénith, de pouvoir voir Véronique Cloutier travailler. C’est genre un "masterclass" chaque jeudi. »

Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi bon avec son public, elle est tellement généreuse de toute sa personne. Elle se souvient du nom de tout le monde dans le public. Elle jase, ils ont des 'insides', il y a genre un groupe Facebook, elle va faire un party avec eux à la mi-février pour souligner la mi-parcours. Elle s’occupe d’eux autres. Elle est exceptionnelle, cette femme-là.

Si Éléonore est d'apparence fonceuse et confiante, elle nous racontait qu'elle vit encore du stress, avant d'entrer en ondes : « Des fois, j’ai tellement envie de bien faire que j’ai peur de m'enfarger dans mes mots ou d’avoir un blanc de mémoire [...] je travaille encore ma répartie. »

Mais au-delà de ces éléments techniques qui s'apaiseront avec l'expérience, Véronique Cloutier, qui ne fait rien à moitié, l'inspire autrement. « Véro, elle m’inspire par rapport à l’approche avec le public de ne pas créer de distance avec eux, de ne pas hésiter à vraiment aller leur parler directement et de les embarquer là-dedans, sans gêne, sans barrières. »

Nul doute que l'ascension fulgurante d'Éléonore dans le monde artistique n'est qu'un début.

Zénith, les jeudis, 20h sur ICI Télé.