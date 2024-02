Un vent de jeunesse à Belle et Bum

Depuis 2003, ce sont cinq personnes qui avaient eu la chance de co-animer auprès de Normand Brathwaite dans l'émission qui fait découvrir des musiciens de tous les horizons à ses téléspectateurs.

Depuis le début de la saison, Fabiola Aladin, Lunou Zucchini et Marie-Josée Gauvin sont les lumineuses personnalités qui ont le rôle de « Belle » aux côtés du « Bum ». Si l'animateur « hait le changement », selon ce qu'il nous confiait en entrevue, leur arrivée sur le plateau aura pour lui « émoussé cette espèce de conviction que les choses ne peuvent pas changer ». Tant mieux car la production réservait à Belle et Bum une autre nouveauté!

En effet, cette semaine, la jeunesse venait secouer le plateau de Normand Brathwaite, en prévision d'un épisode bien particulier qui sera diffusé pour la relâche scolaire. Pour l'occasion, ses coéquipières régulières se voyaient remplacées par Éléonore Lagacé et Tom-Éliot Girard. Cette fois, celui qui est à la barre du variété depuis ses débuts était prêt.

L'émission spéciale, 100% pensée pour les jeunes (et les jeunes de cœur), sera présentée le samedi 2 mars prochain, sur les ondes de Télé-Québec. Showbizz.net était en coulisses des répétitions pour l'occasion et nous vous dévoilons en exclusivité quelques clichés des artistes qui vont offrir, croyez-nous, tout un party! Voyez notre galerie photo au bas de l'article.

Parmi les artistes invités, Mike Clay, Marilyne Léonard, MIRO, Greg Beaudin, Bazzart et Catherine Brunet (oui oui, la comédienne!).

Les deux co-hôtes d'un soir, musiciens et animateurs, étaient très enthousiastes à l'idée de jongler avec les différentes facettes de leurs carrières dans un unique enregistrement. Partager la scène du National avec celui qui est passé maître dans l'art d'animer le public, de mener des entrevues et de se laisser entraîner par la musique, tout ça, dans un même segment, représentait pour eux un réel honneur.

Le mentor nous disait aussi, humblement: « J'ai déjà été LE jeune qui arrive dans une émission et j'ai souvent, dans la vie, fait face à des animateurs ou à des comédiens qui disaient "c'est qui ce petit cr*s là, il s'en viens-tu voler ma job?", j'ai souffert beaucoup de ça, parce qu'il y a vraiment eu du monde qui n'ont pas été gentil avec moi et qui ne m'ont pas aidés. C'est pour ça que, maintenant, je le prends positivement, je me dis, hey, je vais avoir un break à soir. Parce que je sais qu'ils sont tellement contents d'être là ! Comme Joni Mitchell disait (moi, mon Gandhi, c'est Joni Mitchell) : " quand tu t'entoures de gens qui rayonnent, ça ne peut pas t'empêcher de toi, rayonner". Ça te donne un boost incroyable ».

Normand Brathwaite nous mentionnait affectionner beaucoup les jeunes qui se joindront à lui pour vivre cette expérience distinctive. Il a pu apprendre à découvrir Tom-Éliot sur le plateau de Zénith depuis quelques mois et connaît Éléonore depuis des années. « C'est bon de se rappeler cette espèce de passion-là, qui peut presque taper sur les nerfs! », dit-il en riant.

