La série Indéfendable continue de tenir plus d'un million de téléspectateurs en haleine d'une semaine à l'autre, et la suite ne risque pas de nous décevoir. Du moins, c'est ce qu'on déduit d'un bref entretien avec Mikhaïl Ahooja, celui qui interprète le journaliste Joachim Dufour dans la populaire quotidienne.

« On a fini les tournages il y a deux semaines et vous n’êtes pas prêts pour la fin ». Effectivement, alors que les comédiens ont déjà terminé le tournage de l'ensemble de la deuxième saison et qu'ils sont en pause bien méritée (découvrez tous les détails ici), le comédien confirme qu' « il y a un énorme punch cette année. »

Nous ignorons si cette finalité surprenante aura un lien direct avec la prochaine puce qu'il nous a mise à l'oreille par l'occasion : «Cette année, j'ai eu la chance d'avoir une intrigue qu'Izabel Chevrier m'a écrite et j'étais super content, c'était super le fun à jouer. C'est en rapport à mon personnage.... Dufour va se retrouver dans l'eau chaude », nous dit-il.

Aura-t-il besoin à son tour des services de défense des avocats du Cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins?

C'est une histoire qu'on va reconnaître, parce que ça fait écho à une histoire très très connue du milieu des médias québécois. Les esprits les plus allumés vont rapidement faire le parallèle.

Avez-vous quelques hypothèses en tête, à la lumière de cette révélation?

Et puis après son intrigue, le verra-t-on encore parmi les personnages récurrents? « J'ose croire que oui! », dit l'artiste. « Mais oui, il survit à son intrigue », nous rassure-t-il. Le comédien estime que ce cas devrait avoir lieu vers la fin de la saison, c'est-à-dire au printemps 2024.

Mikhaïl Ahooja tient aussi un rôle de soutien dans la nouvelle série Détective Surprenant : La fille aux yeux de pierre, une fiction policière qui nous amène dans le mystère d'un meurtre au cœur des Îles-de-la-Madeleine. Si son personnage est secondaire, il apporte définitivement sa dose de légèreté au scénario, qui fait du bien, dans la trame dramatique. Lisez notre critique de cette production de Club illico, dans l'article, ici.

Rappelons aux fans d'Indéfendable que la cause en cours cette semaine, avec Pierre-Paul Alain, n'est pas non plus de tout repos. Lisez en plus sur cette entrée en scène perturbante.