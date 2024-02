Doute raisonnable : « il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit »

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Marc-André Grondin, dans le cadre du lancement de la série IXE-13 dans laquelle il tient le rôle principal, celui d'un espion canadien hanté par les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. On vous parle de cette ambitieuse proposition historique ici.

Nous en avons profité pour discuter avec le comédien de ce qui nous attend dans les prochains épisodes de la troisième saison de Doute raisonnable, écrite par Pierre-Marc Drouin, et qui s'avère plus que captivante. On se souviendra que Marc-André Grondin y incarne l'enquêteur Frédéric Masson, complice de Alice Martin-Sommer (Julie Perreault) au GICCS.

D'emblée, le comédien a tenu à envoyer des fleurs à François Papineau, qui vient de se joindre à la distribution dans le rôle audacieux d'Yvan Belzile, un prédateur sexuel à l'esprit tordu : « Il est hot François Papineau! Il a des scènes formidables avec Julie, de longues scènes! C'était beau de les voir jouer ensemble. » Vous pouvez d'ailleurs lire notre entrevue avec François Papineau ici, qui nous parlait de cette expérience de tournage unique. « Même moi, je me suis étonné », nous disait-il.

Que pouvait nous dire Marc-André Grondin sur les prochains épisodes? Évidemment, rien de bien précis, mais voici ce que nous avons réussi à savoir : « Tout le monde s'enfonce dans Doute raisonnable. Les policiers s'enfoncent dans leur dynamique. Ce qui est le fun avec Doute raisonnable, d'un côté ils règlent des cas, mais de l'autre côté, dans leur dynamique de job, c'est de pis en pis. »

Lundi dernier, nous avons eu l'occasion d'assister à une scène vraiment touchante entre Alice et Fred, assis autour d'un feu. L'enquêtrice s'est enfin libérée du secret qu'elle porte depuis son adolescence, l'agression sexuelle qu'elle a subie.

À ce sujet, Marc-André Grondin ajoute : « L'épisode d'hier était un épisode qui, pour Fred et Alice, scellait beaucoup leur amitié. Mais il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit. Chassez le naturel, il revient au galop. Toute leur relation... c'est complexe. »

Par ailleurs, le comédien ne tarit pas d'éloges pour sa partenaire de jeu, avec qui il avoue avoir beaucoup de plaisir sur le plateau de tournage, entre les prises : « C'est une partenaire de jeu extraordinaire. C'est une fille excessivement bien préparée. C'est un rêve pour n'importe quel réalisateur d'avoir une actrice comme ça sur son plateau. Elle est disponible, elle est là, elle veut être bonne, elle est préparée, elle connaît tout sur le plateau. »

Dans le prochain épisode, déjà offert sur l'Extra d'ICI Tou.tv, le cas des joggeuses se poursuit avec une possible piste pour trouver l'agresseur. Mais est-ce tout ce qu'il y a à savoir de ce cas? Peut-être pas, mais il faudra être au rendez-vous pour tout comprendre.

Le synopsis de l'épisode, intitulé « Domination », va comme suit : Alice et Fred demandent à Charline d’infiltrer le groupe de citoyens qui patrouille dans les parcs. Ils croient que le suspect pourrait en faire partie pour narguer la police. Leur attention se porte plus particulièrement sur l’un d’entre eux, Alex Gravel, qui a été remercié du département d’urbanisme il y a deux mois.

La saison se poursuit les lundis à 21 h sur ICI Télé.

Rappelons qu'une quatrième saison est confirmée, pour notre plus grand bonheur!