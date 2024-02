Le scénariste Gilles Desjardins est un féru d'histoire et un passionné des récits d'espionnage. Avec son nouveau projet, après la série acclamée Les pays d'en haut, il combine ces deux passions pour nous plonger dans un Montréal glauque des années 40, dans l'après-guerre, et nous présenter un héros hors norme, l'agent IXE-13. Audacieuse et ambitieuse à souhait, cette nouvelle fresque intitulée IXE-13 et la course à l'uranium, pareille à aucune autre au Québec, arrive couverte d'un lustre qui vous en mettra plein la vue.

Dès les premières images, on se retrouve plongé dans le Montréal de 1945, quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on fait la rencontre de Jean Thibault, alias IXE-13, le meilleur agent des services secrets canadiens, et maintenant le respecté propriétaire du Crystal Club, dans le Red Light. Ses acolytes espions Roxane Racicot, maintenant secrétaire au ministère des Affaires étrangères, Marius Lamouche, propriétaire d’un club de boxe voisin du Crystal, et le colonel Victor Laporte, directeur du service du contre-espionnage, continuent de l'appuyer, tout en tentant de se défaire des blessures du passé. Ils auront toutefois à s'impliquer dans une nouvelle quête d'espionnage, qui a plus des allures de chasse à l'uranium pour la confection d'une bombe menaçant l'Occident. Dans ce chassé-croisé de suspense, de romance et d'aventure, difficile de s'ennuyer.

Ce qui frappe d'emblée avec cette production d'envergure, c'est l'aspect luxueux du résultat à l'écran. Les images sont somptueuses et léchées et la direction photo de Jonathan Decoste et la réalisation de l'excellent Yan Lanouette Turgeon épatent à tous moments. Ainsi, la série n'a ainsi rien à envier aux productions de nos voisins du Sud, qui ont pourtant des budgets largement supérieurs.

Dans ce contexte, la recréation d'époque a été faite avec une parfaite minutie, les détails s'accumulant dans le cadre de la caméra, pendant que les acteurs chevronnés évoluent à l'écran dans des costumes, coiffures et maquillages magnifiques. Dans le rôle de l'agent IXE-13, on retrouve le talentueux Marc-André Grondin, qui adopte un ton ténébreux. Magnétique à souhait, le comédien attire tous les regards. À ses côtés, Vincent Leclerc est tout à fait mystérieux, tandis que Julie Le Breton hérite d'une partition à la fois émotive et physique. Hugolin Chevrette, Madeleine Péloquin, Marianne Fortier, Martin Dubreuil et David Savard font aussi partie de la distribution exemplaire.

Certes, le premier épisode, hautement touffu, pourrait perdre quelques téléspectateurs, surtout si l'écoute se fait de manière inattentive (lâchez vos cellulaires). Les personnages sont nombreux, la trame narrative riche en détails et les histoires un peu tordues, comme c'est toujours le cas dans un suspense. C'est ce qui fait le charme autant que la complexité de cette proposition de l'auteur Gilles Desjardins. Par contre, une fois impliqué dans l'intrigue, vous ne voudrez plus en ressortir. Vous espérez peut-être même plusieurs saisons, à l'image de l’oeuvre littéraire étoffée de Pierre Daignault, Les Aventures étranges de l’Agent IXE-13, qui a librement inspiré la série. Nous passons déjà la commande à Gilles Desjardins, Marc-André Grondin et toute l'équipe!

Les deux premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur le Club illico. Deux nouveaux épisodes seront ajoutés chaque jeudi.

Découvrez nos photos et des artistes et artisans de la série, lors du visionnement de presse, ci-dessous.