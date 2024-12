Des rapprochements dans STAT ce soir?

Disparition, plaintes, confessions et rapprochements : voilà ce que semble nous réserver le dernier épisode de la semaine de STAT, si l'on se fie à la bande-annonce dévoilée aujourd'hui sur les réseaux et que vous pouvez voir au bas de cet article.

Dans celle-ci, on constate qu'Isabelle Granger et Daniel Laramée (Geneviève Schmidt et Bruno Marcil) semblent se rapprocher de plus en plus, laissant place à leurs désirs, un moment que bien des téléspectateurs attendent avec impatience. Est-ce que les deux ex-amoureux recolleront les pots cassés et renoueront officiellement?