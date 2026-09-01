Des moments très dramatiques pour Emmanuelle St-Cyr dans STAT cet automne

La nouvelle saison de STAT débutera dans la troisième semaine de septembre, alors que nous retrouverons tous les personnages que nous aimons à l'hôpital Saint-Vincent. On nous promet une saison particulièrement fantastique!

Le synopsis de cette nouvelle saison va comme suit : Deux mois après le décès de son fils, Isabelle (Geneviève Schmidt) doit se reconstruire tout en composant avec la culpabilité. Emmanuelle (Suzanne Clément) et Pascal St-Cyr (Normand D’Amour) sont à nouveau liés par un secret, Daniel (Bruno Marcil) jongle avec la soloparentalité et les nouvelles responsabilités de Marc-Olivier (Anglesh Major) continuent de déranger. Quant à Jacob (Lou-Pascal Tremblay), il a gagné en maturité et on peut compter sur lui. Les jeunes médecins résidents (Léa Roy, Maxime Gibeault, Audrey Roger) amènent un vent de fraîcheur à St-Vincent… ou est-ce plutôt un vent de chaos?

Dans le cadre du lancement de la programmation 2026-2027 de Radio-Canada ce lundi, Showbizz.net s'est entretenu avec les deux producteurs de la série, Fabienne Larouche et Michel Trudeau. Tous deux ravis de cette cinquième saison, concoctée par la formidable Marie-Andrée Labbé, les producteurs nous laissent entrevoir une suite beaucoup plus dramatique.

Sans vouloir nous donner trop de détails, ceux-ci nous confirment que le personnage de Suzanne Clément, l'urgentologue Emmanuelle St-Cyr, aura droit à des scènes extrêmement dramatiques cette saison. Sans en dire trop, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute, Fabienne Larouche nous indique que Suzanne Clément a offert une performance exceptionnelle, dans un contexte qui risque de marquer les esprits et l'histoire de notre télévision.

Votre curiosité est piquée? C'est le but! Ces événements seront présentés plus tard dans la saison, au début novembre, nous dit-on.

C'est à ne pas manquer à compter du mardi 15 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que dans les premiers épisodes de la saison, vous renouerez avec un comédien bien connu qui s'est complètement métamorphosé pour interpréter un homme à l'état sauvage.