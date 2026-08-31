Une transformation épatante pour ce comédien connu dans STAT

La bande-annonce de STAT, dévoilée il y a quelques semaines, nous présentait plusieurs nouveaux personnages que nous rencontrerons en début de saison.

On a notamment pu apercevoir Félix-Antoine Tremblay ainsi que Sophie Desmarais.

Un autre patient que nous rencontrerons dès les premiers épisodes de la saison sera un homme de 75 ans retrouvé dans la rue. « Il se comporte comme un loup. [...] Il n'a pas de manière. Il fait pipi à terre. C'est comme s'il n'a pas été socialisé. On ne sait pas d'où il sort », nous expliquait l'autrice Marie-Andrée Labbé.

Cette histoire est d'ailleurs inspirée de faits réels. Apprenez-en plus ici.

Ce personnage sera interprété par l'acteur Guy Thauvette [photo ici], qui est complètement transformé. L'équipe CCM [costume-coiffure et maquillage] a fait un travail exceptionnel pour rendre le comédien presque animal.

Voyez une image au bas de l'article.

À noter qu'on reconnaît aussi un autre acteur connu dans cette bande-annonce. Il s'agit de Mickaël Gouin, qui viendra interpréter un patient de Saint-Vincent qu'Emmanuelle prendra en charge après ce qui semble être un arrêt cardio-respiratoire.

Le synopsis officiel du retour en ondes de STAT se lit comme suit :

Deux mois après le décès de son fils, Isabelle doit se reconstruire tout en composant avec la culpabilité. Emmanuelle et Pascal St-Cyr sont à nouveau liés par un secret, Daniel jongle avec la soloparentalité et les nouvelles responsabilités de Marc-Olivier continuent de déranger. Quant à Jacob, il a gagné en maturité et on peut compter sur lui. Les jeunes médecins résidents amènent un vent de fraîcheur à Saint-Vincent… ou est-ce plutôt un vent de chaos ?

STAT sera de retour le mardi 15 septembre à 20 h. L'épisode suivant sera offert en primeur à 21 h le soir même sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.