Une des premières intrigues de la 5e saison de STAT est inspirée d'un cas réel

Nous avons eu la chance de discuter avec l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, il y a deux semaines, qui nous a parlé de deux cas que nous verrons en début de saison.

Il y a d'abord celui d'un jeune garçon qui tombe dans un trou en face de l'hôpital, dont vous pouvez en apprendre davantage ici. D'ailleurs, une comédienne bien connue viendra jouer la mère de l'enfant.

Puis, en parallèle, on s'intéressera aussi à l'histoire d'un « homme-loup ».

« C'est un homme de 75 ans à peu près qui a été retrouvé dans la rue. Il se comporte comme un loup. Il n'a pas l'air de parler français. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il arrive. On comprend qu'il n'a pas de manière. Il fait pipi à terre. C'est comme s'il n'a pas été socialisé. On ne sait pas d'où ça sort. Ça va être la question de savoir d'où il arrive. Est-ce que quelqu'un le connaît? Est-ce qu'on peut retrouver sa famille? Comment on gère ça? Comment on comprend ce qu'il a? Parce qu'il ne parle pas. Ça commence de même », nous confiait-elle.

L'autrice nous dit que cette histoire est librement inspirée d'une situation réelle. « C'est un mélange de plusieurs affaires. Ça fait partie d'un cas vécu, oui. »

L'histoire de « l'homme-loup » la plus célèbre est celle de Marcos Rodríguez Pantoja, qui a vécu durant près de 12 ans au coeur d'une meute de loups, apprenant à chasser, à se vêtir de peaux d'animaux et à communiquer par des hurlements. Ce cas s'est déroulé dans les années 50-60 en Espagne.

Cette histoire est-elle l'inspiration de Marie-Andrée Labbé? Nous en aurons certainement une meilleure idée une fois que nous verrons les premiers épisodes de STAT.

Précisons que l'autrice avait laissé quelques indices sur la tournure de cette nouvelle saison. Ainsi, vous savez maintenant ce que signifient ceux-ci : « 🐺🕳️ ».

Pour les autres : « 👋🏻🏗️( * )( *)🪖👩‍❤️‍👩🔪🤰🏼🩸🙏✍🏼⚱️🎹💉😵», il faudra attendre de voir pour comprendre...

STAT revient en ondes dès le mardi 15 septembre à 20 h (et nous avons très hâte!)