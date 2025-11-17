Des échanges piquants et hilarants entre Jean-Sébastien Girard, Serge Denoncourt et Guy A. Lepage

Serge Denoncourt était en grande forme dimanche, pour son passage à Tout le monde en parle. Cette entrevue s'est révélée être un échange affuté entre l'invité, l'animateur et le fou du roi, Jean-Sébastien Girard.

D'emblée, ce dernier et Serge se sont lancé quelques flèches bien affutées comme ils portaient un veston très semblable.

« Très beau veston », indique d'abord Jean-Sébastien.

« Écoute, c'est la même chose que toi, mais en plus cher », réplique le juge de Quel talent!

« Le mien coûte moins cher, mais il est de ma grandeur au moins », poursuit le fou du roi.

« Bon, je vais y aller moi », conclut Serge Denoncourt, cédant ce premier duel à Jean-Sébastien. Avantage-in : Jean-Sébastien

Ensuite, Guy A. Lepage a lancé une blague qui a, à nouveau, fait éclater de rire le public en studio. Serge avouait alors qu'il n'allait pas au sauna, en réponse aux révélations étonnantes du comédien Yves Jacques à son émission Serge à Paris.

« Je suis Asperger, penses-tu que des messieurs tout nus avec de la sueur ça m'intéresse? Je suis Asperger, j'ai de la misère à dire "Bonjour" au monde », dit l'invité.

« On ne te leur demande pas de leur dire "Bonjour" en passant, même que je pense que c'est un peu ça le principe », poursuit l'animateur, espiègle. Point : Guy A.

Puis, l'animateur remplaçant de Bonsoir bonsoir a attaqué le nouveau rôle d'intervieweur de Serge Denoncourt. « Comment ça se fait que quelqu'un qui s'intéresse si peu aux autres est un bon intervieweur? ».

« Tu as raison en plus. J'ai passé ma vie à m'intéresser à moi moi moi et tout à coup, je me suis rendu compte que je trouvais ça vraiment intéressant les autres. [...] Je découvre un nouveau Serge que même moi je ne connaissais pas. » Avantage-out : Serge

Guy A. Lepage a ensuite repris la balle au bond, puis s'est intéressé à un autre aspect de son émission : « Devais-tu aller à Paris pour assouvir complètement ton côté bourgeois, ton goût pour le luxe? »

« Non, tu es malhonnête, tu es complètement malhonnête, ça ne m'étonne pas... » Égalité

L'entrevue a finalement glissé vers le nouveau rôle étonnant du metteur en scène. « Voyons, Serge Denoncourt qui commente la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques? Je ne suis même pas capable de me toucher les orteils [...] », lance le principal intéressé.

« Mais, au sauna, si tu veux te faire toucher les orteils... », intervient Guy A.

« Si tu ne te touches pas les orteils, tu n'es pas populaire au sauna », poursuit Jean-Sébastien.

« Mais si tu aimes les orteils des autres... », continue Serge. « J'essaie de répondre à ta question, mais avec ce plateau assez... même Madame la mairesse s'en mêle, ça part très mal votre règne! » Jeu décisif

Résultat : une entrevue fort divertissante!

