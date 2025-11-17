Tout le monde en parle : Une discussion crée un malaise avec Stéphane Rousseau 

Mathieu Bock-Côté était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche afin de parler de son son essai Les deux occidents.

Alors qu'il parlait de propos haineux, l'auteur a lancé : « Si par exemple Guy A., je vous disais : "Je veux vous lancer une hache au visage", c'est haineux, n'est-ce pas? »

Il se retourne alors vers Stéphane Rousseau, qui répond avec un certain étonnement d'être ainsi interpelé : « J'ai l'impression, oui », ce qui a beaucoup fait rire le public en studio.

« Parce qu'il a déjà dit qu'il voulait me lancer une hache au visage », enchaîne Mathieu. « Donc ça, pour moi, c'est haineux, par exemple. Je lui pardonne. »

Qub radio rappelle que c'est un gag fait à l'émission Je viens vers toi dont fait état le chroniqueur.

À pareille date l'an dernier, Stéphane Rousseau avait mentionné à Marc Labrèche qu'il avait visité un centre de tir de hache. Il avait parlé alors d'une « expérience transcendante » et avait précisé qu'il pourrait en faire un métier en ayant « je sais pas... Mathieu Bock-Côté comme cible ».

Sophie Durocher avait réagi à cette blague dans une chronique. « Quand un homme parle de s’en prendre très violemment à un homme qui n’est pas de gauche, Marc Labrèche et ses acolytes trouvent ça hilarant? », avait-elle écrit.

Évidemment, on comprend aisément que le commentaire de Stéphane Rousseau était davantage placé du côté de plaisanterie que des menaces.

Précisons qu'il reste encore trois émissions de Tout le monde en parle avant la pause du temps des fêtes.