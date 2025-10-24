Accueil
Découvrez les invités de Tout le monde en parle du 26 octobre

« Manon, pèse su'l piton! »

Tout le monde en parle
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 26 octobre :

  • L'humoriste et animateur du gala de l'ADISQ Pierre-Yves Roy-Desmarais;
  • Michel Rivard, pour son nouvel album Après on va où?;
  • 30 ans après le référendum de 1995, la souveraineté selon le rappeur Kinji00Mounir Kaddouri, alias Maire de Laval et l'auteure-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy;
  • L'artiste multidisciplinaire Manuel Mathieu;
  • La journaliste Angie Landry, qui signe un dossier sur le cancer qui touche de jeunes adultes, ainsi que Judith Lafaille, diagnostiquée d'un cancer à 24 ans, et la chirurgienne Dominique Synnott;
  • Le ministre de la Santé Christian Dubé.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

