Découvrez les invités de Tout le monde en parle du 26 octobre

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 26 octobre :

L'humoriste et animateur du gala de l'ADISQ Pierre-Yves Roy-Desmarais;

Michel Rivard, pour son nouvel album Après on va où?;

La journaliste Angie Landry , qui signe un dossier sur le cancer qui touche de jeunes adultes, ainsi que Judith Lafaille, diagnostiquée d'un cancer à 24 ans, et la chirurgienne Dominique Synnott;

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

