Mariana Mazza partage une image hilarante de son passage à Tout le monde en parle

Dimanche, Mariana Mazza était l'une des invitées de Guy A. Lepage à Tout le monde en parle.

Geoffrey Molson, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal, était aussi sur le plateau.

Au lendemain de sa participation à l'émission, l'humoriste a partagé une photo hilarante où l'on peut la voir avec un visage déconfit alors que Geoffrey Molson lui touche son épaule.

Évidemment, il y a un contexte à cette image qui ne reflète pas tout à fait la réalité de la situation.

C'était lors d'une discussion sur la langue française au sein des Canadiens que la photo a été prise. Jean-Sébastien Girard se demandait pourquoi il n'y avait pas de recommandations pour les joueurs d'apprendre le français à leur arrivée dans le club et Mariana Mazza a tenu à préciser que le français était difficile à apprendre, contrairement à d'autres langues, comme l'espagnol « qui ressemble à l'italien, au français, au portugais ».

« C'est juste parce que je veux des billets de saison », a fini par dire l'humoriste au président de l'équipe de la Ligue nationale de hockey de Montréal.

Voyez la photo qui découle de cette intervention au bas de l'article.

Encore une fois, Mariana Mazza a réussi à faire rire une figure importante du hockey au Québec. On se rappellera qu'en 2020, elle avait fait éclater de rire Guy Lafleur. D'ailleurs, son passage à l'émission cette fois-là avait créé bien des remous.