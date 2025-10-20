Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Mariana Mazza partage une image hilarante de son passage à Tout le monde en parle

On peut dire que la photographe a saisi le moment.

Conférence de presse de la 39e édition de L'International de montgolfières
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche, Mariana Mazza était l'une des invitées de Guy A. Lepage à Tout le monde en parle.

Geoffrey Molson, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal, était aussi sur le plateau.

Au lendemain de sa participation à l'émission, l'humoriste a partagé une photo hilarante où l'on peut la voir avec un visage déconfit alors que Geoffrey Molson lui touche son épaule.

Évidemment, il y a un contexte à cette image qui ne reflète pas tout à fait la réalité de la situation.

C'était lors d'une discussion sur la langue française au sein des Canadiens que la photo a été prise. Jean-Sébastien Girard se demandait pourquoi il n'y avait pas de recommandations pour les joueurs d'apprendre le français à leur arrivée dans le club et Mariana Mazza a tenu à préciser que le français était difficile à apprendre, contrairement à d'autres langues, comme l'espagnol « qui ressemble à l'italien, au français, au portugais ».

« C'est juste parce que je veux des billets de saison », a fini par dire l'humoriste au président de l'équipe de la Ligue nationale de hockey de Montréal.

Voyez la photo qui découle de cette intervention au bas de l'article.

Encore une fois, Mariana Mazza a réussi à faire rire une figure importante du hockey au Québec. On se rappellera qu'en 2020, elle avait fait éclater de rire Guy Lafleur. D'ailleurs, son passage à l'émission cette fois-là avait créé bien des remous. Lisez le tout ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50