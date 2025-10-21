Pierre de La guerre des tuques était à Tout le monde en parle dimanche : voici ce qu'il devient

Dimanche, le réalisateur Julien Élie était de passage à Tout le monde en parle afin de parler de son documentaire Shifting Baselines.

Le film s'intéresse à SpaceX, l’entreprise d’exploration spatiale fondée par Elon Musk, qui effectue ses lancements depuis la petite ville côtière de Boca Chica, au sud du Texas. Ses activités suscitent la fascination de plusieurs, et attirent nombre de visiteurs. D'autres sont plutôt préoccupés par les répercussions environnementales de ces engins et par les dangers liés aux débris qu'ils produisent.

À la fin de son entrevue avec Guy A. Lepage, le coanimateur Jean-Sébastien Girard a mentionné au cinéaste qu'en cherchant son nom sur le site de référence américain IMDB, il était tombé sur le profil d'un certain Julien Élie ayant joué le rôle de Pierre de La guerre des tuques en 1984.

Il lui a alors demandé si c'était bien lui qui avait participé au film culte d'André Melançon. Après une certaine hésitation de sa part, il a fini par avouer qu'il était bien le jeune acteur devenu grand de La guerre des tuques.

Voyez une photo de son passage à Tout le monde en parle ci-dessous.

Mentionnons que Shifting Baselines est à l'affiche dans quelques cinémas à travers le Québec (pour le moment, seulement à Montréal et Sherbrooke). Consultez les horaires ici.