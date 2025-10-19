Mariana Mazza aborde ses récents soucis de santé

Mariana Mazza était de passage à Tout le monde en parle dimanche pour parler de son nouveau spectacle, intitulé « Foie gras ».

Dans son one-woman-show, l'humoriste aborde ses récents problèmes de santé. Guy A. Lepage l'a donc questionnée sur la maladie qu'on lui a diagnostiquée, le foie gras.

« Peut-être que plusieurs personnes ici l'ont, mais ne le ne savent pas », dit-elle d'abord. « Tu n'as pas de douleur souvent. C'est une accumulation de gras autour du foie qui fait que ton foie, si tu ne fais pas attention, donc mauvaise alimentation, ça peut être génétique aussi, peut amener au dépérissement du foie. Moi, je l'ai su sur le tard comme on dit, parce que je n'avais pas de douleur, j'avais absolument rien, c'est en faisant une batterie de tests que je l'ai découvert. »

Elle explique pourquoi elle en parle dans son spectacle : « C'est parce que je l'ai découvert grâce à l'anxiété de mon ex-copain Alexandre, qui avait peur que je meurs. Il ne voulait pas me perdre. C'était basé sur rien à part sur de l'amour. Et j'ai trouvé ça tellement beau en prenant du recul que je me suis dit : mais attends une seconde, quand on n'est plus avec quelqu'un, ça se peut que cette personne-là peut nous apporter des choses encore positives, avec quelque chose qu'on n'a pas aimé quand on était avec lui. »

Puis j'ai trouvé quasiment ça comme un beau poème, comme : "oh mon Dieu, wow, il y a quelque chose de beau dans ça".

Elle indique qu'elle peut boire de l'alcool modérément. « Je dois m'entraîner, je m'entraîne beaucoup. Je dois perdre du poids. Je dois avoir un mode de vie que l'être humain normal doit avoir, mais x10 pour garder la santé de mon organe, qui est le seul organe dans le corps qui se régénère, mais il ne faut pas niaiser, parce que les lésions, une fois qu'elles sont présentes, on ne peut plus les effacer. »

