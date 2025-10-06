Coeur de pirate aborde ses problèmes de santé

Coeur de pirate était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche afin de parler de son nouvel album, En cavale.

Guy A. Lepage a abordé avec l’autrice compositrice et interprète ses récents problèmes de santé.

« À partir du mois de mai, j'ai commencé à faire de la fièvre de façon cyclique », raconte-t-elle. « J'allais consulter et les médecins me disaient que tout était correct, donc je me suis dit que c'était peut-être mon anxiété, que j'étais en train de psychosomatiser tout ça. »

Elle ajoute : « Des mois plus tard, après avoir fait deux ou trois mois de fièvre de façon cyclique, je me suis réveillée un matin et j'avais vraiment mal dans le dos. Je suis allée à l'urgence, parce que c'est ça que tu fais quand tu as vraiment mal. Et, à l'urgence, ils m'ont fait des tests sanguins, ils m'ont fait une radio.

Ils m'ont dit que ma CRP, qui est l'inflammation dans le sang, était à 90, que j'étais sûrement en train de faire un genre de péricardite [NDLR : une inflammation du péricarde, le sac protecteur qui enveloppe le cœur]. Ça fait très, très, très mal. Les spécialistes à l'urgence m'ont dit que ce n'était pas l'anxiété. »

« On ne sait toujours pas ce que j'ai, mais j'ai de la médication. Je prends un traitement tous les jours. Espérons qu'on trouve de quoi bientôt », conclut-elle.

Guy A. Lepage indique : « Quand j'ai vu tes symptômes, moi je suis hypocondriaque et je me suis dit : est-ce que c'est le syndrome de Kawasaki. Je suis allé voir et c'est juste les enfants en bas de 5 ans. Ce n'est pas ça que tu as, je te l'annonce. »

Il faut savoir que le fils de l'animateur, Thomas, a souffert de cette maladie en 2018.

Coeur de pirate a aussi eu une perte d'audition dans les derniers mois. « Depuis que j'ai commencé ma médication, elle est revenue un petit peu. Je pense qu'il y a vraiment de l'inflammation partout. »

On souhaite que la santé de Coeur de pirate ait de mieux en mieux. Nous lui envoyons nos meilleurs voeux de prompt et complet rétablissement.