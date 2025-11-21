Découvrez les invités de Tout le monde en parle du 23 novembre

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 23 novembre :

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la semaine dernière, un invité n'a pas manqué de faire des vagues, notamment en créant en malaise avec Stéphane Rousseau.

Précisons également que Tout le monde en parle fera relâche pour les fêtes après l'épisode du 7 décembre. Consultez ici notre calendrier pour savoir quand reprendront vos émissions préférées.