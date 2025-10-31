Découvrez les invités de Tout le monde en parle du 2 novembre

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 2 novembre :

L'humoriste Sam Breton, de retour sur scène avec le spectacle GA-LÉ ALLER;

L'auteur-compositeur-interprète Fredz, qui revient d'une tournée triomphale en France;

Le médecin de famille Benoît Heppell et la chirurgienne ORL Béatrice Voizard sur la loi 2 qui oppose les médecins et le gouvernement Legault;

L'auteur Michel Tremblay et Luc Provost, créateur de la drag queen Mado Lamotte, pour la pièce Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres;

L'actrice Pascale Montpetit, pour sa percutante première oeuvre littéraire Le bézoard;

Notons que la présence des deux médecins sera certainement applaudie par bien des téléspectateurs qui espéraient fermement que l'équipe de Tout le monde en parle permette une réplique au ministre de la Santé Christian Dubé, qui a eu la chance de s'exprimer dimanche dernier sur le plateau.

Notons d'ailleurs qu'une manifestation avait lieu devant les bureaux de Radio-Canada, pendant la diffusion de Tout le monde en parle, la semaine passée. On vous en parle ici.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Précisons également que Tout le monde en parle fera relâche la semaine prochaine. Voici pourquoi.