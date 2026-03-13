Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Découvrez les invités de Tout le monde en parle de dimanche

Une édition qui s'annonce intéressante!

Tout le monde en parle
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche à Tout le monde en parleGuy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 15 mars :

  • Anne Dorval et Kev Lambert, pour la pièce de théâtre Que notre joie demeure;
  • La chroniqueuse Chantal Hébert et le journaliste spécialisé en économie Gérald Fillion sur les grandes questions politiques et économiques de la semaine;
  • La philanthrope, militante et entrepreneure Claire Trottier;
  • Le couple d'influenceurs Lysandre Nadeau et Claude Bégin;
  • L'humoriste Tommy Néron pour son premier spectacle Les fleurs poussent encore;
  • Renée Leblanc-Paulin, la bouchère de Trois-Pistoles.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la semaine dernière, l'émission a marqué l'histoire en recevant un groupe qui est sur toutes les lèvres

Peu après l'épisode, Guy A. Lepage commentait les réactions partagées des téléspectateurs quant à ce nouveau phénomène mondial.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a