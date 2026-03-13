Découvrez les invités de Tout le monde en parle de dimanche

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 15 mars :

Anne Dorval et Kev Lambert, pour la pièce de théâtre Que notre joie demeure;

La chroniqueuse Chantal Hébert et le journaliste spécialisé en économie Gérald Fillion sur les grandes questions politiques et économiques de la semaine;

La philanthrope, militante et entrepreneure Claire Trottier;

Le couple d'influenceurs Lysandre Nadeau et Claude Bégin;

L'humoriste Tommy Néron pour son premier spectacle Les fleurs poussent encore;

Renée Leblanc-Paulin, la bouchère de Trois-Pistoles.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la semaine dernière, l'émission a marqué l'histoire en recevant un groupe qui est sur toutes les lèvres

Peu après l'épisode, Guy A. Lepage commentait les réactions partagées des téléspectateurs quant à ce nouveau phénomène mondial.