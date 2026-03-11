Guy A. Lepage commente la visite controversée d'Angine de Poitrine à Tout le monde en parle

Dimanche dernier, le groupe instrumental Angine de Poitrine était de passage à Tout le monde en parle.

Les deux musiciens, dont l'identité est gardée secrète, ont répondu aux questions de l'animateur dans leur langue inventée, ce qui a évidemment fait réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Voyez les commentaires les plus populaires ici.

Guy A. Lepage a tenu à revenir sur la présence controversée de ses deux invités (et leur gérant) sur son plateau dimanche passé.

« Tous les goûts (musicaux) sont dans la nature et les commentaires affluent concernant le passage de Angine de Poitrine à Tout le monde en parle. Certains détestent, la plupart aiment dont plusieurs artistes internationaux. Déjà plus de 2 millions de personnes à travers le monde ont regardé le réel de la perfo sur les réseaux sociaux en 24 heures et c’est loin d’être terminé. Les dénigreurs devront composer avec ce succès international qui ne fait que débuter. Angine va commencer une tournée mondiale et plusieurs spectacles sont déjà complets. Tant mieux pour eux. Je lis les commentaires désobligeants et je suis crampé en deux. Selon moi, dans le top 1000 des évènements qui sont indignes sur la planète présentement, je ne crois pas que Angine mérite d’en faire partie !

Et je constate avec une certaine satisfaction que tout le monde en parle ! »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Précisons que cela faisait déjà quelques semaines que les internautes réclamaient la présence du groupe musical Angine de Poitrine à Tout le monde en parle. Certains ont eu ce qu'ils voulaient, mais d'autres ne s'attendaient pas à cela... Chose certaine, comme l'a si bien dit Guy A. Lepage : tout le monde en parle!

Le talk-show est diffusé les dimanches soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.