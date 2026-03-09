Le passage d'Angine de Poitrine à Tout le monde en parle ne laisse personne indifférent

Après une demande récurrente des fans, le groupe Angine de Poitrine a enfin été invité à Tout le monde en parle.

Les musiciens Khn et Klek ont répondu aux questions de Guy A. Lepage dans « leur langue ». Leurs réponses étaient sous-titrées, comme c'est le cas dans les entrevues avec des anglophones.

C'était complètement délirant comme moment. Jouissif pour certains et dérangeant pour d'autres.

Pendant que leur gérant, Sébastien Colin, parlait avec l'animateur, les géants costumés mettaient des dés dans leur verre d'eau... Pourquoi pas?

Il faut savoir que l'identité des deux membres de la formation est gardée secrète. Voici ce qu'ils ont répondu à Guy A. à ce sujet :

« C'est tout naturel, Là d'où nous venons, nous n'avons pas de réalité équivalente au star système terrestre, dans lequel certains individus sont dépourvus de vie privée et traités comme des produits de consommation. Chaque individu est connu et adulé à l'échelle mondiale. »

Évidemment, le phénomène a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et ça allait dans tous les sens :

« Ça fait tellement du bien !! Le monde est si lourd alors de voir deux électrons libres nous offrir une pause et nous nourrir le cerveau d’un 4e niveau d’humour et de conscience, c’est parfait! »

« Pas capable d’arrêter rire! »

« C’est redondant comme toute mais c’est drôle à r’garder »

« J'adore la folie artistique... J'adore les gens qui dérangent par leur création... À l'ère où tout l'monde s'expose sans modération... L'anonymat à grand coups de picos et de langage extraterrestre... J'achète ! »

« Que cé ça ??? 🤣🤣🤣 »

« De supers ambassadeurs du Québec et du Canada sur la scène mondiale! »

« On dirait un retour dans les années 70. Un peu de folie inoffensive fait du bien!! »

« J'ai tu vraiment écouter sa! 😵‍💫🙈👽Ouff. »

« Je n'ai pas trippé peut-être parce que j'étais à jeun. »

« Finalement, les Oraliens il y avais rien là! »

« J’ai juste pas de mot !!!! »

« Hi la la. Pathétique 😵‍💫… c’est gênant 😳 »

Consultez les dates de leur tournée ici.

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.