Découvrez les invités de Tout le monde en parle de ce dimanche

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 12 octobre :

Éric Lapointe , pour la série documentaire qui lui est consacrée;

, pour la série documentaire qui lui est consacrée; Le plan de paix à Gaza, avec les journalistes Laura-Julie Perreault et Guillaume Lavallée ;

et ; Éric Dupond-Moretti , pour son spectacle J'ai dit oui, inspiré de ses années comme ministre de la Justice de France;

, pour son spectacle J'ai dit oui, inspiré de ses années comme ministre de la Justice de France; La sexologue Kanica , pour son livre Manuel de survie dans la jungle du dating;

, pour son livre Manuel de survie dans la jungle du dating; L'acteur et humoriste Thomas Ngijol , qu'on a pu voir dans la série Empathie, qui vient présenter son spectacle d'humour à Montréal après une tournée en France;

, qu'on a pu voir dans la série Empathie, qui vient présenter son spectacle d'humour à Montréal après une tournée en France; L'humoriste Pascal Cameron, pour son spectacle Un spectacle.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la semaine dernière, deux invités ont provoqué un raz-de-marée de réactions.