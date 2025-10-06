Tout le monde en parle : Une entrevue qui provoque un raz-de-marée de réactions

Dimanche, à Tout le monde en parle, deux femmes qui embrassent un mode de vie traditionnel étaient à l'émission afin de parler de leur réalité aux côtés de la journaliste Fannie Arcand, qui a enquêté sur cette tendance des « tradwives ».

Sur les réseaux sociaux, le public a réagi très fortement :

« Segment trop long…. Heureusement que Kim, Michèle et la journaliste sont là... »

« Je suis découragée de notre société. »

« Ça m'a mis mal à l’aise ce segment ! Suis comme Michèle Ouimet ça ne va pas avec mes valeurs. »

« Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai juste des mots d'église qui me viennent en tête en écoutant ces adoratrices de "dieu"... C'est décourageant. »

« Tellement triste 😞 quel retour en arrière! »

« Wow, elles me donnent envie de hurler »

« C'est très troublant! »

« Beaucoup trop de temps d'antennes pour ces 2 femmes, c'est comme endosser ce qu'elles pensent que de ne pas les confronter plus que ça... »

L’autrice-compositrice-interprète Coeur de pirate, la coanimatrice Kim Lévesque-Lizotte et la journaliste Michèle Ouimet sont intervenues pour parler de leur vision des « tradwives » ainsi que du discours confrontant des invitées.

Moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, là, honnêtement - Michèle Ouimet

Elle ajoute : « Ce rapport-là avec l'homme, qui est un rapport dans lequel vous êtes heureuses et épanouies, pour moi, c'est comme du chinois, ce serait impossible. Moi, à l'âge que j'ai, je me suis battue pour que les femmes aient le droit à l'avortement, le droit à l'éducation, le droit du travail, le droit à l'indépendance. L'indépendance financière et tout ça. J'ai lu les articles de ma collègue, Fanny, que je trouve absolument fascinants, mais pour moi, c'est un univers qui est incompatible avec mes valeurs. »

L'une des deux femmes était Sacha, la nièce de Charles Tisseyre et la fille de l'excentrique pianiste Philippe Tisseyre [photo au bas de l'article]. Malgré son attachement au christianisme et aux valeurs traditionnelles, elle a montré une certaine ouverture, notamment quant à l'émancipation de la femme.

Il faut dire, par contre, que ses propos et ceux de sa consoeur Karina sur l'homosexualité ont fait tressaillir plusieurs téléspectateurs.

« Même si ce soir je suis en train de vous dire que dans le christianisme c'est papa-maman, ça ne veut pas dire que si je vois quelqu'un qui ne marche pas dans cette direction-là, que je vais lui donner moins de valeur ou peu importe. Non, cette personne-là, elle a autant de valeur et on va l'aimer autant », indique d'abord Karina.

Puis, Sacha enchaîne en disant : « Je connais des gens qui sont des couples de lesbiennes et tout, puis je peux leur parler, ils ont des enfants, on peut être amis, on peut connecter très bien. On peut aimer quelqu'un, leur montrer de la compassion, leur montrer de l'amour, et ne pas être d'accord avec tous leur choix. »

Sur les réseaux sociaux, le public questionne Tout le monde en parle à savoir pourquoi ils ont invité ces femmes. Rappelons que le talk-show aborde les sujets chauds du moment et le phénomène des « tradwives » en est un qui fait beaucoup de bruit.

