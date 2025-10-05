Une première visite à Tout le monde en parle pour cet artiste québécois bien connu

Ce dimanche, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait sur son plateau un artiste qui, malgré sa longue carrière dans le domaine de la musique au Québec, n'avait jamais mis les pieds dans la grande chapelle de la messe dominicale de Radio-Canada.

Jean-François Pauzé, ancien membre des Cowboys Fringants, est venu présenter son premier album solo.

« Quelle était cette force obscure qui vous empêchait de venir nous voir à l'époque? », lui demande d'abord l'animateur.

« La force obscure résidait peut-être dans deux membres qui étaient plus réticents. Moi, j'étais celui qui voulait venir parce que je me disais tout le temps : je passe huit mois à me faire chier entre guillemets à écrire des tounes dans une cabane tout seul, puis après ça, on est en studio. Je leur disais tout le temps : "on peut-tu aller le dire au monde qu'on sort un disque?" Mais la discussion s'arrêtait après à peu près onze secondes. C'était "non" tout le temps », explique honnêtement le chanteur.

On se rappellera que Marie-Annick Lépine est aussi allée présenter son album à Tout le monde en parle au printemps dernier.

Bien qu'il s'est avoué nerveux en entrant sur le plateau, Jean-François a su charmer les téléspectateurs par son calme, sa douceur et sa grande humanité. Bien des gens se sont aussi dits déjà conquis par les quelques extraits présentés à l'émission.

Son album Les amours de seconde main est disponible dès maintenant.