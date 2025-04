Découvrez les invités de la première semaine de Bonsoir Bonsoir

C'est ce lundi 7 avril que débute la 8e saison de Bonsoir Bonsoir!, malheureusement sans Jean-Philippe Wauthier qui a dû se retirer temporairement pour prendre soin de sa santé. Ce faisant, c'est Marie-Claude Barrette qui occupera le siège de l'animatrice pour ce début de saison, qui s'annonce particulièrement intéressante.

Marie-Claude recevra Véronique Cloutier (lundi), Gildor Roy (mardi), Charles Lafortune (mercredi) et Sara Dufour (jeudi). Les fidèles « 29’s » (Julie Lamontagne et Anthony Albino) seront aussi de retour, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Pour ce qui est des collaborateurs que vous pourrez voir pendant la saison, Anne-Marie Withenshaw fera son entrée à Bonsoir bonsoir! en tant que collaboratrice aux côtés d’Alexandre Aussant, Jessica Barker, Sonia Benezra, Suzie Bouchard, Simon Boulerice, Pierre Brassard, Mégan Brouillard, France D’Amour, Michelle Desrochers, Catherine Ethier, Jean-Sébastien Girard, Élise Guilbault, Léane Labrèche-Dor, Kim Lévesque-Lizotte, Mariana Mazza, Marie-Chantal Perron, Nathalie Petrowski, Phil Roy, David Savard et Danny St-Pierre.

Cette année, un club social a été créé par les chroniqueurs où on les verra pratiquer différentes activités, le tout ponctué de jeux et de questions pour mieux les connaître.

Bonsoir bonsoir revient immanquablement avec ses segments tant appréciés : Qu’est-ce qu’on fait avant de se coucher?, Pimp mon snack et Comment ça va Canada?. La formule Bonsoir, bonsoir! Jase, jase! reviendra également à quelques moments durant la saison. À l'occasion, on ouvre grand les portes du studio et on se déplace à l'extérieur pour parler à un invité, s’offrir un numéro musical ou simplement pour conclure l’émission sous les étoiles. Les «p’tits bonsoirs», Joey Bélanger et Florence Pilotte, sont également de retour pour donner leurs critiques et leurs impressions sur diverses activités culturelles tout au long de la saison.

Le rendez-vous estival à ne pas manquer : Bonsoir bonsoir!, du lundi au jeudi à 21 h dès le 7 avril 2025 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.